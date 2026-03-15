Sainz salue une 9e place ’inattendue’, Williams F1 n’avait ’aucune chance’ à la régulière

Carlos Sainz a marqué les premiers points de Williams F1 cette saison avec une neuvième place au Grand Prix de Chine. Et s’il admet qu’il ne s’y attendait pas, le discours qu’il tient n’est certainement pas celui d’un pilote satisfait.

L’Espagnole se montre frustré par une situation très difficile, alors que son équipe a été isolée en tant que neuvième force tout au long du week-end, et qu’il a encore vécu une course difficile dans le peloton.

"C’était plutôt inattendu, le début de saison a été très difficile pour nous, normalement on est la neuvième force donc on devrait viser des places plutôt autour de la 15e à la 18e position, donc ce sont des points" a déclaré Sainz.

"C’est une neuvième place, ce n’est pas ce que je veux. C’est bien pour l’équipe et pour moi, j’espère que ça aidera à motiver tout le monde, mais ce n’est pas la saison que l’on veut et on doit tout donner pour amener de la performance."

"Car la réalité, c’est qu’en me battant contre les voitures du milieu de peloton aujourd’hui en course, je n’avais aucune chance. C’est frustrant, mais au moins on ramène un joli résultat à la maison et j’espère que ça aidera tout le monde."

"On avait tous besoin que quelque chose de positif nous arrive, et je pense que cette neuvième place est une chose sympa que l’on accueille, mais je le redis, ce n’est pas où on veut être, et être neuvième ou dixième n’est pas ma position, donc j’espère qu’on va amener de meilleures pièces."

Alex Albon n’a même pas pu prendre le départ de la course après qu’un problème a été détecté sur sa monoplace, et il reconnait qu’il préfère tourner la page d’un week-end très difficile de nouveau.

"Il n’y a pas grand-chose à retenir de cette journée, car lors des tours de mise en piste, nous avons détecté un problème hydraulique qui m’a empêché de prendre le départ de la course" a déclaré le Thaïlandais.

"Nous espérions pouvoir revenir en piste à un moment donné pour effectuer quelques tours et roder à nouveau la voiture avant le Japon, mais malheureusement, nous n’avons pas réussi à résoudre le problème à temps. Nous devons passer au crible tous nos problèmes et les retours d’expérience, et nous devons comprendre nos problèmes de fiabilité pour pouvoir gagner en performance."

"En tant qu’équipe, il est important de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l’est pas, et nous devons nous serrer les coudes pour le Japon dans deux semaines à peine. Le point positif, c’est que Carlos a réussi à marquer quelques points pour l’équipe aujourd’hui, et un grand bravo à Kimi pour sa première victoire."