Verstappen révèle ses plans pour courir aux 24 heures du Mans

Max Verstappen admet avoir bien l’intention de mettre ses talents de pilote au service du monde de l’Endurace.

Alors que le quadruple champion du monde de Formule 1 courait au Canada ce week-end, se déroulaient de l’autre côté de l’Atlantique les légendaires 24 Heures du Mans.

L’écurie AF Corse affiliée à Ferrari, centrée sur l’ancien pilote de F1 Robert Kubica, a remporté la victoire, et Verstappen a admis avoir regardé l’événement autant que possible à la télévision.

Le quadruple champion du monde a établi un record lors d’un récent essai en GT3 sur la célèbre Nordschleife, et le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, admettait il y a peu que Verstappen compte faire ses débuts en course au plus vite.

"Si vous voulez faire sourire Max, il faut parler de GT. Il y a des trous dans le calendrier à l’automne, et je suppose que Max a déjà examiné la question de près."

Dimanche, Verstappen a admis qu’il visait non seulement les épreuves GT, mais aussi la catégorie reine des Hypercars.

"Sur la Nordschleife, on ne peut piloter que des GT3. Si vous participez au Mans, vous souhaitez généralement piloter en Hypercar."

"Si vous voulez gagner, vous voulez le faire dans la catégorie reine. Sur la Nordschleife, c’est avec une GT3. C’est donc différent du Mans, mais ce sont aussi des circuits complètement différents."

"C’est très spécial," a ajouté Verstappen.

Il possède déjà sa propre équipe GT3, labellisée Verstappen.com Racing, avec Thierry Vermeulen, le fils de son manager Raymond, aux commandes.

"Les plans sont lancés ! Je travaille étape par étape pour y participer," révèle le pilote de 27 ans, qui a récemment déposé une demande de classification FIA pour les voitures de sport et obtenu le statut Platine, le plus élevé.

"Pour le moment, je préfère courir seul, bien sûr, en F1. Ensuite, à plusieurs en Endurance. Et ensuite, quand je serai un peu plus âgé et moins rapide, je regarderai tout ça depuis la voie des stands."

"Peut-être en tant que directeur de mon équipe, comme ça je pourrai vraiment critiquer tous ceux qui sont dans la voiture," a-t-il dit en riant.

Pour l’instant, il admet passer du temps à réfléchir à ses coéquipiers pour le Mans s’il venait à s’engager avec sa propre structure, en GT3 pour commencer.

"J’ai déjà beaucoup d’amis qui courent. On en parle de plus en plus souvent."

"Je sais que je suis l’un des pilotes les plus lourds, j’ai donc besoin d’au moins deux pilotes plus légers à mes côtés."

Fernando Alonso a été évoqué comme candidat potentiel, et Verstappen a ajouté : "Nyck (de Vries) est assez léger, bien sûr."

"Nyck va toujours vite, que ce soit au Mans ou ailleurs. C’est agréable de l’avoir comme coéquipier. Les possibilités sont nombreuses et je ne peux en mettre que deux autres dans la voiture, donc ce sera difficile."

"C’est très difficile de décider maintenant, mais il est permis de fantasmer. Une fois que les plans seront un peu plus clairs, ce sera plus facile de mettre les choses au point."