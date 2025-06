Ferrari : Vasseur assure avoir le soutien de sa direction et s’adresse aux Italiens

Frédéric Vasseur affirme conserver le soutien de la direction de Ferrari et s’est adressé directement aux Italiens pour demander du calme pour la Scuderia.

Tout au long du week-end du Grand Prix du Canada, le Français a été harcelé par des rumeurs selon lesquelles la saison 2025 décevante jusqu’à présent impliquait que la marque italienne envisageait de ne pas prolonger son contrat.

Michael Schmidt, journaliste de référence d’Auto Motor und Sport, a déclaré dimanche avoir entendu parler d’une réunion en face à face entre le président de Ferrari, John Elkann, et Christian Horner, de Red Bull, tout en envisageant de promouvoir Antonello Coletta, directeur général de Ferrari en WEC.

Interrogé sur cette toute dernière infomation, Horner n’a pas voulu répondre aux médias après la course.

De plus, bien que soutenant publiquement Vasseur, les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton peinent à cacher leur frustration.

"L’équipe connaît mon point de vue," a déclaré Leclerc dimanche soir, après avoir eu des désaccords avec son équipe, tant en qualifications qu’en course.

"Ces rumeurs sont une diversion, mais je ne pense pas qu’elles auront un impact majeur."

Quant à Hamilton, il a noté que les mises à jour de Ferrari semblaient s’être taries, tout en laissant entendre mystérieusement que de « gros changements » se préparaient en coulisses.

"Il est clair que nous avons besoin de mises à jour maintenant et je ne comprends pas pourquoi d’autres équipes les intègrent, mais pas nous."

"Il se passe pas mal de choses en coulisses en ce moment. Beaucoup de choses vont changer."

"Personnellement, je sais que nous n’avons aucune chance de remporter le championnat, mais j’essaie d’orienter l’équipe dans la direction nécessaire pour apporter les changements nécessaires et rendre notre voiture compétitive pour l’année prochaine."

Vasseur n’est pas d’accord avec Hamilton sur l’urgence des mises à jour de la monoplace en 2025.

"Elles arriveront bientôt, mais je ne pense pas que les mises à jour soient le problème principal," a-t-il répondu.

"Quand on définit le premier secteur en violet en qualifications, ce n’est pas parce que la voiture ne fonctionne pas ou qu’elle n’a pas de mises à jour. C’est que l’on ne fait pas tout correctement. Le plus important est de se concentrer sur nous-mêmes, et ce n’est pas ce que nous avons fait ce week-end."

Vasseur était furieux contre certains médias italiens qui ont relayé l’idée d’un avenir incertain en rouge et du risque de voir Leclerc quitter le navire pour Mercedes. Alors il a donné une interview à Sky Italia pour calmer les choses directement devant le public italien.

"L’entreprise est-elle toujours avec moi ? Oui, car c’est un problème qui n’existe pas. Nous sommes alignés et nous avançons tous dans la même direction."

"Ce dont nous avons besoin, c’est de calme. Je ne veux pas avoir à me battre avec tout le monde, que ce soit en externe ou en interne. Nous devons être unis et travailler en équipe."

"Regardez Mercedes : ils ont connu trois week-ends très difficiles, mais ils n’ont pas fait de révolutions, et aujourd’hui, ils ont remporté un succès. Nous sommes deuxièmes du championnat, donc je ne vois pas de drame ni de fin du monde."

"Avons-nous l’impression d’être attaqués à cause des rumeurs ? Y a-t-il eu des erreurs étranges de la part de Leclerc et une radio d’équipe agressive ? Je ne pense pas que le climat qui nous entoure ait contribué à la performance."

"Nous ne sommes pas sous pression, mais il y a de la tension. Et dans ces conditions, lorsque la lutte est serrée, nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Ni nous ni les pilotes ne sommes sereins."