Verstappen : Red Bull arrive enfin au bout du tunnel

Max Verstappen affirme que Red Bull a définitivement retrouvé son élan après avoir décroché deux pole positions consécutives à Monza et Bakou.

"Nous avons beaucoup appris à Monza, et nous continuons sur cette lancée," a déclaré le quadruple champion du monde au Grand Prix d’Azerbaïdjan, après sa performance d’hier lors des qualifications.

"La voiture est tout simplement plus stable, et on peut attaquer les virages avec un peu plus de confiance. On peut affiner davantage les réglages pendant le week-end, et on dispose également de bien meilleurs points de référence lors des qualifications."

Verstappen a déclaré que la forme sur les circuits à faible appui aérodynamique de la RB21 était prometteuse, mais a averti que les prochains tests auraient lieu sur des circuits comme celui de Singapour.

"Ici, nous roulons encore avec très peu d’appui aérodynamique. Nous devrons donc attendre de voir comment cela se passe à Singapour et sur quelques autres circuits, où l’on roule avec plus d’appui aérodynamique."

Pour l’instant, a-t-il déclaré, le principal point positif est la constance.

"C’est tout simplement positif que je me sois senti plutôt bien tout au long du week-end. Nous n’avons plus besoin d’apporter autant de changements radicaux à la voiture. Cela rend également le travail un peu plus agréable."

Verstappen a également salué l’ambiance qui règne depuis que Laurent Mekies a succédé à Christian Horner.

"Nous avons vécu de très bons moments ensemble. Quand on traverse des moments difficiles, ce n’est pas agréable. Maintenant que les choses vont à nouveau bien, c’est d’autant plus agréable d’avoir traversé ces moments difficiles avec tout le monde. L’ambiance est vraiment bonne, et c’est important."

"Cela donne également plus de confiance, et c’est important. Les gens peuvent alors voir la lumière au bout du tunnel. Et nous arrivons enfin au bout."

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait fait personnellement pour renforcer cette confiance, le pilote en pole position a d’abord souri : "Rouler et enchainer des tours."

"Nous avons beaucoup discuté de la manière dont nous pouvions ajuster les choses et les tester. Nous avons bien travaillé sur le plan technique pour définir les bonnes directions à prendre en termes de réglages. Une autre approche, plus méthodique."

Comparant la situation aux difficultés rencontrées plus tôt dans sa carrière, il a ajouté : "C’était très différent. Aujourd’hui, avec le plafonnement du budget, c’est différent. Au final, il y a toujours des moments difficiles. Bien sûr, on se demande parfois si ça va marcher. Mais d’un autre côté, ça ne sert à rien de continuer à penser comme ça."

"Il faut réfléchir à des solutions, discuter avec les gens et échanger des idées."

Et pour le Dr Helmut Marko, Verstappen reste l’ingrédient clé de Red Bull.

"Max est incroyablement précieux, surtout dans ces conditions délicates en Q3. Avec lui, on voit comment, même dans la catégorie reine du sport automobile, parmi les meilleurs des meilleurs, le bon grain se sépare de l’ivraie."