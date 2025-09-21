Verstappen toujours en course pour le titre ? McLaren et Red Bull se disputent

Andrea Stella affirme que Max Verstappen ne peut pas encore être écarté de la course au titre mondial 2025, même si McLaren est sur le point de remporter le championnat des constructeurs.

L’écurie basée à Woking pourrait mathématiquement remporter le titre dès ce dimanche à Bakou, mais le directeur de l’équipe, Stella, a déclaré que la récente remontée de Verstappen - pole position et victoire à Monza et nouvelle pole position samedi - signifie que la course au titre pilotes n’est pas encore un duel ferme entre ses deux pilotes.

"Est-ce que je considère toujours Verstappen comme un concurrent ? Absolument. Écrivez cela en lettres majuscules."

"Nous avons déjà conclu en interne que la victoire de Red Bull à Monza il y a deux semaines ne devait pas être considérée comme une exception. Ils sont arrivés là-bas avec un nouveau plancher, et peut-être qu’ils configurent leur voiture de manière légèrement différente."

"Et Lando et Oscar sont toujours là, donc ils ne maximiseront pas nécessairement les points disponibles. Parfois, Lando marquera un peu plus de points et Oscar un peu plus, donc ils peuvent se prendre des points l’un à l’autre. Nous sommes très conscients de cet aspect, mais nous les laissons courir parce qu’ils méritent tous deux de poursuivre leurs aspirations. Donc, oui, Verstappen et Red Bull sont en lice pour le championnat pilotes."

Pourtant, le week-end de McLaren a été chaotique. Oscar Piastri a percuté le mur lors de la séance de qualification de samedi, marquée par de nombreux drapeaux rouges.

"Je pense qu’il serait un peu trop ambitieux de viser la victoire," a admis le leader du championnat.

Son coéquipier Lando Norris, également hors position après avoir mal jugé la séance, a déclaré : "Ça fait un peu mal, tout simplement parce que ce n’est pas normal pour nous."

Norris a admis que la victoire était peu probable. "Red Bull est tout simplement trop rapide. Ils sont très rapides, presque autant que nous."

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, doute cependant de l’affirmation de Stella selon laquelle Verstappen peut se relancer dans la course au titre.

"Théoriquement, c’est encore possible. Mais dans la pratique, il faudrait que tellement de choses se produisent en même temps que ce n’est pas réaliste pour nous."

L’écart entre le quadruple champion du monde et Piastri est actuellement de 94 points, alors qu’il ne reste plus que 224 points à attribuer. Pas impossible mais improbable donc.

Marko est au moins encouragé par l’ambiance qui règne après le départ de Horner, sous la direction de Laurent Mekies.

"Le pilote est plus impliqué avec lui, et l’esprit d’équipe est tout simplement meilleur. Max est un pilote expérimenté, et son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, est également l’un des meilleurs. Aujourd’hui, tous deux apportent beaucoup plus leurs connaissances pratiques, ce qui nous donne une base plus large."

Il a toutefois mis en garde contre la stratégie de course après les qualifications à Bakou.

"Nous avons dû utiliser plus de pneus que prévu. Je pense toujours que nous avons de bonnes chances ici."

Stella a toutefois conclu : "Nous ne devons pas oublier qu’ils ont Max Verstappen à leur disposition, et ce n’est pas pour rien qu’il a remporté le championnat quatre fois de suite."

"Et comme je l’ai déjà dit, il y aura certainement des courses où McLaren n’aura pas un avantage de compétitivité."