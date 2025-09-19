Plus de Sprints F1 mais pas de grilles inversées : l’avis des pilotes à Bakou

Les pilotes de Formule 1 ont réagi de manière mitigée à la perspective d’ajouter des courses avec grille inversée au calendrier, parallèlement à une augmentation importante du nombre de sprints.

Le sport devrait doubler le nombre de week-ends de sprint, passant de six à douze en 2027, la grille inversée faisant partie des idées avancées par le PDG de la F1, Stefano Domenicali.

Nico Hulkenberg dit apprécier le format actuel des sprints, mais n’est pas sûr de l’intérêt d’inverser l’ordre de la grille.

"Je suis un fan des sprints. S’il y en a plus, pourquoi pas, cela dépend des circuits choisis. Mais la grille inversée ? Honnêtement, je ne sais pas," nous a confié le pilote Sauber à Bakou.

"J’ai des sentiments mitigés à ce sujet, et je me demande comment ils voudraient s’y prendre. C’est un défi auquel la F1 est confrontée."

"Ce sport est populaire, et il est évident que l’on souhaite toujours améliorer et renforcer son aspect divertissant, mais il faut également couvrir et maintenir un équilibre avec l’aspect performance."

Pierre Gasly, qui roule pour une écurie Alpine F1 en difficulté, a plaisanté en affirmant qu’un format de grille inversée ne l’aurait pas dérangé cette année, mais a soutenu que la F1 devait préserver son ADN. Il a clairement indiqué ne pas être fan du format sprint.

"Oui, je ne serais pas contre la grille inversée cette année (rires). C’est ce que je pense : nous devons d’abord voir les performances de l’année à venir, puis je pourrai donner une réponse plus précise."

"Mais je suis tout à fait d’accord avec Nico. Nous devons conserver l’ADN de ce sport. Les formats actuels sont, à mon avis, très bons. Du point de vue du pilote, vous avez trois séances, vous pouvez travailler sur la voiture. D’un point de vue technique, c’est bien, séance après séance, d’optimiser et de perfectionner la voiture pour les qualifications."

"Et puis vous avez une course principale, qui est l’événement. Je suis d’accord qu’il est bon d’essayer, mais en même temps, je suis plutôt d’avis que nous avons un excellent produit, d’excellents formats, que les fans apprécient. Je serais heureux de laisser les choses telles qu’elles sont. Mais je suis sûr que nous allons en faire l’expérience, et peut-être que je changerai d’avis à l’avenir. Mais pour l’instant, je suis plutôt favorable au format actuel."

Gabriel Bortoleto, quant à lui, s’oppose même à l’extension des sprints.

"Lors d’un week-end de sprint, on manque de temps, il faut donc aller vite sans forcément pouvoir les maximiser. C’est bien pour les fans, mais je ne pense pas... douze sprints, c’est déjà une limite élevée pour moi !"

Il a averti que doubler le nombre de sprints pourrait compliquer encore davantage la vie des débutants.

"Les équipes pourraient réfléchir davantage avant d’embaucher des débutants, car elles sauront qu’ils auront moins de temps d’adaptation avec 12 sprints."

Oscar Piastri, leader du championnat, s’est montré plus direct.

"Ajouter davantage de sprints n’est pas nécessairement une mauvaise idée. Je ne pense pas que nous en ayons besoin ou que nous souhaitions en avoir tous les week-ends. Les grilles inversées... Cela peut sembler évident de mon point de vue, mais c’est une mauvaise idée."

"Je pense également que d’un point de vue purement sportif et compétitif... la dernière chose que nous voulons en tant que sport, c’est que les choses soient décidées - ou que des résultats critiques se produisent - à cause des courses à grille inversée et d’autres choses de ce genre."

"En F2 et en F3, je pense que cela fonctionne parce que ce n’est pas nécessairement la personne qui gagne qui peut passer à la catégorie supérieure... Mais en Formule 1, il n’y a rien de plus important que de remporter le championnat. En F2 et en F3, vous montrez en quelque sorte pourquoi vous devriez entrer en F1, et je pense que c’est une façon de mettre en avant certaines choses."

"Et au final, les personnes qui vous feront entrer en F1 savent si vous avez fait du bon travail ou non, quels que soient les résultats. En Formule 1, il n’y a pas d’étape suivante. Donc, d’accord pour plus de sprints, mais je ne pense pas que les grilles inversées soient une bonne idée."