Verstappen ne perd pas son ’sourire’ face au ’danger’ de la Nordschleife

Max Verstappen assure qu’il n’a pas peur des risques liés au circuit de la Nordschleife, la boucle nord du Nürburgring, affirmant qu’il apprécie les dangers qu’il présente. Le Néerlandais roule encore sur le circuit allemand ce week-end pour les qualifications des 24 Heures du Nürburgring, en amont de la course prévue le mois prochain.

Bien que la Nordschleife soit l’un des circuits les plus célèbres au monde, elle est également considérée comme l’un des plus dangereux selon les normes modernes en raison de son tracé étroit et de ses zones de dégagement quasi inexistantes. Mais le pilote Red Bull a insisté sur le fait qu’il accepte de prendre de tels risques.

"Je suis conscient que je peux avoir un grave accident là-bas, mais je n’ai pas peur, j’aime ça, en fait" a déclaré Verstappen à ESPN. "J’aime vraiment piloter là-bas, cela me donne le sourire."

"Chaque fois que je sors de la voiture, je suis heureux. C’est aussi ce que je recherche, pour être honnête, m’amuser. Je sais que c’est un circuit dangereux, mais je suis prêt à prendre ce risque."

Verstappen admet que la Nordschleife peut être dangereuse, mais il a pointé les dangers d’autres tracés, dont Suzuka : "Je suis d’accord d’un point de vue F1, et surtout dans les années 60 et 70, mais le circuit a beaucoup changé, je dirais, par rapport à cette époque."

"Donc, c’est un peu différent. Maintenant, je pense que ça va. On peut avoir un accident n’importe où. C’est dangereux sur beaucoup de circuits différents. Ce circuit est dangereux aussi. Tout dépend de la façon dont on voit les choses."