Ferrari peut-elle vraiment jouer le titre en 2026 ? Leclerc répond

Actuel troisième du classement pilotes de la Formule 1, Charles Leclerc se montre globalement satisfait des progrès réalisés par Ferrari en ce début de saison 2026. Le pilote monégasque estime que la Scuderia a franchi un cap notable grâce à la compréhension de sa monoplace, tout en restant lucide sur les défis à venir.

Avec 49 points au compteur, Leclerc se situe derrière le leader du championnat, Kimi Antonelli, ainsi que son coéquipier chez Mercedes, George Russell. Une hiérarchie qui reflète néanmoins la montée en puissance de Ferrari, passée de la quatrième à la deuxième place du classement constructeurs entre 2025 et les trois premières manches de 2026, à la faveur du changement de réglementation.

Invité du podcast BMST, Leclerc a dressé un premier bilan encourageant.

"Je pense que nous avons fait de bons progrès avec la voiture. Je pense que nous avons une bonne F1. Pour le moment, je prends du plaisir. Je pense que l’équipe travaille très bien avec les évolutions. Les ingénieurs font un excellent travail. Et j’aime piloter cette voiture."

Le Monégasque insiste également sur le potentiel de la SF-26 à lui permettre de s’exprimer pleinement.

"Je pense que nous avons le potentiel pour être compétitifs. C’est une voiture qui me permet de m’exprimer. J’ai le rythme, le rythme est là. Maintenant, c’est à moi de maximiser les opportunités, d’être constant, de ne pas faire d’erreurs, et je pense que si j’y parviens, je peux être compétitif."

Malgré cet optimisme, Leclerc reste conscient de la nature imprévisible d’une saison de Formule 1.

"Le championnat est long, et les choses changent, les stratégies évoluent, les dynamiques aussi. Je pense donc qu’il est important de se concentrer sur ce que l’on peut contrôler, c’est-à-dire sa performance et sa régularité. Je pense que si vous êtes constant, vous pouvez être là à la fin. C’est ce que j’essaie de faire."

"J’ai le sentiment de très bien travailler avec mon ingénieur, nous sommes sur la même longueur d’onde, nous nous comprenons très bien, et c’est essentiel."

Sur le plan technique, Leclerc reconnaît que des marges de progression subsistent.

"Du côté de la voiture, il y a toujours des améliorations à apporter partout, mais je pense qu’elle est compétitive aujourd’hui."

"Je suis heureux. Vraiment heureux de la manière dont cela se passe. Ensuite, il y a évidemment l’objectif du championnat. Nous devons marquer des points, être constants et essayer d’être aux avant-postes. C’est le but."

Interrogé sur ses chances de se battre pour le titre mondial, le pilote Ferrari affiche une confiance mesurée.

"Oui, je pense que c’est possible. Si nous avons le rythme, si nous avons un bon développement de la voiture et que nous exécutons bien, alors oui, nous pouvons nous battre pour le championnat."

"Je suis optimiste. Je pense que nous avons les outils pour y parvenir. Je crois vraiment en l’équipe, et si nous travaillons bien ensemble, nous pouvons accomplir quelque chose de vraiment bien. C’est ce que je vise."