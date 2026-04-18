Nürburgring, Verstappen : la NLS4 vire au drame, collision entre sept voitures et un pilote décédé

La quatrième manche de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), très attendue en raison de la participation de Max Verstappen, a été brutalement interrompue samedi après un grave accident impliquant plusieurs voitures sur la Nordschleife, avant d’être finalement annulée à la suite du décès d’un pilote.

L’épreuve, prévue sur quatre heures, n’avait parcouru que deux tours lorsque la direction de course a déployé le drapeau rouge, moins d’une demi-heure après le départ. En cause : un carambolage impliquant sept voitures dans la section de la Steilstrecke. Si l’horloge de course a continué de tourner dans un premier temps, la situation a rapidement pris une tournure plus grave.

Plus d’une heure après l’interruption initiale, les organisateurs ont annoncé que la course était "suspendue jusqu’à nouvel ordre", précisant dans un communiqué que "les opérations de secours pour plusieurs pilotes blessés sont actuellement en cours". De nombreuses voitures indemnes étaient restées bloquées sur la piste derrière l’accident, avant de pouvoir regagner les stands près d’une heure et demie après le drapeau rouge.

Au moment de l’incident, Lucas Auer, coéquipier de Verstappen, occupait la neuvième position. Leur voiture n’a pas été impliquée dans l’accident. Le plan initial prévoyait que le Néerlandais prenne le relais en seconde partie de course, afin d’accumuler de l’expérience de nuit en vue des 24 Heures du Nürburgring, programmées le mois suivant.

Alors que l’incertitude planait sur une éventuelle reprise, la situation s’est clarifiée en soirée. Une conférence de presse a été organisée à 20h, soit environ trois heures après l’interruption, au cours de laquelle les organisateurs ont confirmé que la course ne reprendrait pas.

Surtout, ils ont annoncé le décès du pilote expérimenté Juha Miettinen, impliqué dans l’accident.

"Malgré l’arrivée immédiate des services d’urgence, les secouristes n’ont pas pu sauver le pilote concerné, Juha Miettinen (BMW 325i, n°121) ; le pilote est décédé au centre médical après que toutes les tentatives de réanimation ont échoué", indique le communiqué officiel.

Les organisateurs ont également précisé que "les six autres pilotes impliqués ont été transportés au centre médical et dans des hôpitaux voisins pour des examens de précaution. Aucun des blessés ne se trouve dans un état mettant sa vie en danger."

En conséquence, "la course ne reprendra pas samedi soir. Les pensées de toutes les personnes impliquées dans les 24 Heures du Nürburgring accompagnent la famille endeuillée de Juha Miettinen."

Malgré ce drame, le programme prévoit un retour en piste dès dimanche avec la tenue de la NLS5, ultime répétition générale avant les 24 Heures du Nürburgring, qui se disputeront les 16 et 17 mai.

Un hommage sera rendu dès le lendemain : "Une minute de silence sera observée en mémoire du pilote disparu lors de la mise en grille de la course de dimanche à 13h00."

Il s’agit du premier décès d’un pilote en course sur la Nordschleife depuis celui de l’Allemand Wolf Silvester, survenu en juin 2013.