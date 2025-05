Verstappen ’pas surpris’ par sa place en qualification à Monaco

Max Verstappen revient sur ses qualifications à Monaco, où il a terminé en 5e position, sans être surpris par sa place.

Il évoque les points faibles face à Ferrari et McLaren de sa Red Bull RB21.

"Surtout le secteur intermédiaire. Tous les virages à basse vitesse avec adhérence mécanique, on n’en avait pas."

"Je n’ai pas réussi à trouver plus de temps au tour qu’aux essais libres. Chaque fois que je devais rouler sur un vibreur ou pousser une roue dans un virage en courbe, l’adhérence manquait."

"Dès que nous sommes entrés en qualifications et que j’ai vu la progression des temps au tour, j’ai su que nous n’étions pas dans la course à la pole."

"Pas vraiment de surprise donc. Je sais que notre voiture n’est pas très performante à basse vitesse. Cette année, en qualifications, la situation a toujours été très serrée entre beaucoup de voitures."

"Si vous manquez de feeling ou d’équilibre dans ces virages, ce n’est pas possible."

Verstappen partira peut-être 4e si Hamilton, devant lui, prend une pénalité pour l’avoir gêné en début de séance.

"Sur le moment, on voit une voiture nous bloquer et, à grande vitesse, ce n’est pas agréable. J’ai vu l’équipe lui dire que je roulais lentement alors que je roulais clairement vite, donc ce n’est pas la faute de Lewis."

"J’en ai rapidement discuté avec Lewis. C’est très simple, mais ça ne peut pas arriver. Mais c’est la faute de l’équipe."

Pense-t-il qu’Hamilton recevra une pénalité ?

"Si l’on regarde l’historique, oui. Mais c’est plutôt la faute de l’équipe. Normalement, en qualifications, ils sont assez stricts sur ce point."

Yuki Tsunoda était en colère contre son équipe à la radio en Q2.

"Je sais ce qui s’est passé et je n’ai rien à dire de plus. C’était injuste envers moi. On va essayer de marquer des points avec les arrêts obligatoires. Mais franchement, aujourd’hui, je ne suis pas content."