Une huitième place ’inespérée’ sur la grille à Monaco pour Ocon

Esteban Ocon a signé une des grosses performances du Grand Prix de Monaco avec le huitième temps des qualifications. Une apparition en Q3 qui fait du bien au pilote Haas F1 et le rassure après quelques week-ends difficiles, même si tout n’est pas résolu.

"C’était inespéré, c’est clair. On a encore pas mal de soucis avec la voiture, à l’inscrire dans les virages et la faire tourner, je suis obligé de m’arrêter en entrée de virage. On a continué à travailler dessus en qualifications, à essayer des choses sur le différentiel et l’aileron avant" raconte Ocon à Canal+.

"Au final, on a progressé de run en run, c’était compliqué de sortir de la Q1 mais quand on a réussi à faire ce tour en Q2, on a vu que ça pouvait bien se passer. Et je suis très content du tour de Q3, je suis à la limite au premier virage, je touche le mur trois ou quatre fois mais sans me ralentir."

"Et je suis satisfait pour l’équipe, car on bosse très dur pour régler les problèmes. On ne les a pas encore réglés, mais ça fait du bien de voir qu’ici à Monaco, on peut faire la différence en tant que pilote, et qu’on a réussi quelque chose de bien en tant qu’équipe."

Avec une course à deux arrêts et 78 tours de circuit à parcourir, le Français ne veut surtout pas considérer qu’un bon résultat est acquis, et il sait notamment que la stratégie entrera particulièrement en jeu avec les deux arrêts obligatoires.

"Ce n’est pas encore fait, il y a deux arrêts, il faut prendre un bon départ et ne pas perdre de place, et rester à l’affût de toutes les stratégies. On devra voir qui a quoi comme pneus car tout le monde a utilisé plein de choses différentes, mais si on finit là où on part, ce sera un bon week-end."

Oliver Bearman pense qu’il aurait pu signer un très bon résultat, mais avec sa pénalité de 10 places pour dépassement sous drapeau rouge hier, il n’a pas cherché un bon résultat pour ne pas prendre une place en Q2 à Ocon : "Le feeling était très bon en qualifications, la voiture était meilleure que lors du reste du week-end et j’avais confiance."

"Je ne voulais pas être en Q2, mais je pense que mon tour aurait été propre. Une bonne position n’aurait rien changé à ma course sauf si j’avais été dans le top 5 et on n’attendait pas cela. Je voulais attaquer et j’étais satisfait de mes tours en pneus neufs."

Désormais, l’Anglais va devoir tout miser sur les deux arrêts obligatoires : "Je le pense, il faudra faire quelque chose. Le rythme était très rapide aujourd’hui et c’est dommage avec la pénalité d’hier. Mais ce sera une course folle demain."