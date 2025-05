Hadjar raconte sa ’montée en puissance’ pour se qualifier sixième à Monaco

Isack Hadjar confirme ses belles dispositions dans l’exercice de la qualification, puisqu’il a signé un superbe sixième temps en qualifications du Grand Prix de Monaco. Le pilote Racing Bulls, qui n’a jamais été éliminé en Q1, sera en troisième ligne et se félicite d’avoir réussi sa séance.

"S’il y avait une qualification que je voulais réussir dans l’année, c’est celle-là, et on l’a fait donc je suis super content" a déclaré Hadjar à Canal+. "On a eu trois essais libres compliqués, et en arrivant en qualifs je n’avais pas la confiance que je voulais, j’avais encore des doutes."

"Je suis monté progressivement en puissance, j’arrivais à trouver de la performance à tous les tours et ça s’est déclenché en Q2. A chaque fois dans le garage on faisait les ajustements pour améliorer la voiture et on est toujours allés dans la bonne direction donc on a réussi cette qualification."

Le Français a rencontré Alain Prost après sa qualification, et il a passé un bon moment : "C’était cool d’enfin le rencontrer pour de bon ! Je ne lui avais jamais parlé en face à face et c’était cool de faire connaissance et reparler avec lui."

Liam Lawson s’est qualifié neuvième, sa première Q3 de la saison, mais le Néo-Zélandais pense qu’il aurait pu faire encore mieux : "Avant le week-end, j’aurais été heureux d’atteindre la Q3, mais la voiture était très rapide, surtout en EL2 et EL3."

"Nous étions très forts mais il nous a manqué un peu en qualifications. C’est dommage, nous avons eu du trafic mais il y en a toujours plein ici. Je pense que nous avons manqué un peu de performance mais c’est une bonne qualification."

Lawson s’attend à une course animée même s’il considère la qualification plus importante : "Avec les nouvelles règles, ce sera intéressant, on fera du mieux que l’on peu. La partie la plus importante du week-end est terminée et nous sommes dans une bonne position. La voiture est rapide, donc on doit en profiter demain."