Aston Martin F1 ‘n’imagine pas à quel point ce sera difficile’ pour Alonso

Jusqu’à présent, les essais de Bahreïn sont une véritable douche froide pour Aston Martin F1. Et les prochains, la semaine prochaine, ne s’annoncent pas vraiment meilleurs en l’état actuel des choses.

Lance Stroll a été très alarmiste, parlant d’un retard de 4 secondes sur la concurrence ! Fernando Alonso n’a pas eu un « body language » très positif non plus, l’Espagnol ayant même été vu jeter ses gants… Quant à Lawrence Stroll en quittant le paddock bahreïni, il semblait avoir aussi une mine déconfite.

C’est le moteur Honda qui serait au centre des critiques, et des faiblesses, de l’équipe verte. L’unité de puissance japonaise devrait apparemment être bridée pour des raisons de fiabilité ! Et le capot moteur a dû être largement ajouré pour le refroidir.

En piste à Bahreïn, l’Aston Martin n’a cessé de bloquer les roues sur les deux essieux et semble très imprévisible…

Même avant les essais à Bahreïn du reste, l’équipe n’était pas très optimiste. Newey concédait un retard de 4 mois de conception (en attendant son arrivée…) tandis que Fernando Alonso estimait que la saison allait être rude, du moins durant les premiers Grands Prix.

Le représentant de l’équipe, Pedro de la Rosa, semblait déjà justifier le début de saison lamentable qui attend Aston Martin F1. Construction d’une nouvelle usine, d’une nouvelle soufflerie, relation avec un partenaire moteur lui-même en retard : l’Espagnol ouvre la boîte à excuses en conclusion des essais de Bahreïn !

« Regarder en arrière est toujours facile, en termes de ce que nous aurions dû, n’aurions pas dû – ça ne marche pas en sport automobile. »

« Mais si nous avions peut-être commencé plus tôt, si Adrian avait été ici non pas le 2 mars, mais quelques mois plus tôt, si Honda n’était pas parti pour revenir ensuite - ce sont des "si" et des "mais". »

« Le résultat est que nous sommes lents, nous ne sommes pas là où nous voulons être, mettons un plan en place. Nous savons exactement ce qui ne va pas, et travaillons dessus. »

« Alors regardons devant, ne regardons pas en arrière sur ce qui a mal tourné, ce que nous n’avons pas fait. C’est très facile de blâmer le temps et le fait que nous avons commencé tard. C’était pour de nombreuses raisons. »

« L’important est que nous sachions ce qu’elles sont, vraiment. C’est ce qui nous donne la confiance que lentement, progressivement, la différence au chrono va diminuer. »

Non seulement Aston Martin F1 a un nouveau motoriste, mais encore un nouveau fournisseur de carburant (Aramco). L’équipe construit aussi sa première boîte de vitesses de son histoire.

Bref l’apprentissage est rude et sans doute Aston Martin F1 a-t-elle multiplié les nouveaux chantiers au pire moment, soit à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement.

« Nous sommes clairement en retard. Et comme Lance l’a dit, nous sommes à quatre, trois ou cinq secondes » poursuit de la Rosa.

Mais il refuse cependant de désigner un coupable (comme Honda…).

« Nous sommes clairement en retard et quand vous perdez ou qu’il vous manque autant de temps, c’est clairement le package global. »

« On ne peut pas dire que c’est ceci ou cela, parce qu’il y a beaucoup de domaines que nous avons déjà clairement identifiés et nous travaillons déjà à Silverstone pour les résoudre. »

« Ce ne sera pas réparé du jour au lendemain, ce n’est pas un travail de cinq minutes, cela implique évidemment beaucoup de travail, beaucoup d’apprentissage, beaucoup d’optimisation. »

« Mais nous avons la confiance que nous avons l’équipe, nous avons les ressources, nous avons tout en place. »

« Alors oui, nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais nous avons les gens. Et c’est la chose la plus importante. »

« Nous sommes sur cette courbe d’apprentissage abrupte. Évidemment, nous étions, jusqu’à jeudi, l’équipe qui avait complété le moins de tours entre le shakedown de Barcelone et Bahreïn. »

« Donc nous sommes en retard sur le planning, clairement. Nous rattrapons notre retard. Nous apprenons. Et nous sommes essentiellement dans la partie du processus où vous commencez à en apprendre sur votre package et sur les nouvelles règles. »

« C’est là où nous en sommes. Clairement, nous sommes derrière d’autres personnes. Nous ne sommes pas à un stade où nous changeons les réglages pour apprendre, pour voir ce que la voiture a dans le ventre, en optimisant les réglages. »

« Nous gardons juste la voiture telle quelle et essayons simplement de réaliser autant de tours que possible, en faisant de la cartographie aéro, en apprenant sur le déploiement, sur la récupération d’énergie et tous les trucs habituels. »

Newey, un cadeau empoisonné ?

Le génie Newey… aurait-il été un cadeau empoisonné pour Aston Martin F1, en retardant le projet 2026 ?

« Depuis qu’Adrian est arrivé, son leadership est incontestable. »

« La plus grande différence que j’ai ressentie est, par exemple que jeudi, après une journée d’essais très difficile ici à Bahreïn, il a parlé lors du briefing technique : son leadership est si fort que toute l’équipe sait exactement ce qu’elle doit faire. »

« C’est très différent des années précédentes, où chacun avait sa propre théorie sur les choses. Adrian est très clair sur ce qui doit être fait. Et personne ne lève la main pour le remettre en question. »

« Par conséquent, vous avez cette quantité massive de ressources travaillant dans une seule direction. »

« Je sais que cela peut ne pas vous sembler convaincant, mais croyez-moi, être assis là et écouter ces commentaires était très inspirant pour nous. Surtout quand les choses vont mal. »

« Quand les choses vont bien, nous n’avons pas besoin d’un leader. C’est quand les choses vont mal. »

De la Rosa conclut enfin avec un mot pour Fernando Alonso et Lance Stroll : il « ne peut pas imaginer à quel point cela doit être difficile » étant donné leurs attentes pour cette année. Ils sont donc prévenus !