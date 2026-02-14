Mercedes admet avoir poussé en faveur de Verstappen pour les 24h du Nürburgring

Toto Wolff a confirmé que Mercedes avait bien été impliquée dans le report d’une manche de la Nürburgring Endurance Series (NLS) afin de faciliter un retour de Max Verstappen sur la Nordschleife en 2026.

Une course de la NLS a récemment été déplacée afin d’éviter un conflit de dates avec le Grand Prix du Japon de Formule 1, ouvrant ainsi la voie à une participation de Verstappen à des épreuves GT3 préparatoires, en amont d’un engagement désormais très plausible aux 24 Heures du Nürburgring.

Présent à Bahreïn, Wolff a tenu à préciser le rôle exact joué par Mercedes dans cette décision.

"Ce n’était pas moi personnellement," a expliqué Wolff.

"C’était AMG, en collaboration avec les organisateurs de la NLS. C’est un avantage évident pour toutes les parties impliquées et pour le championnat."

Verstappen avait fait ses débuts en GT3 dans la NLS en 2025, remportant la victoire dès sa première apparition. Un succès immédiat qui avait déclenché ce que Wolff décrit comme une véritable "Verstappen-mania" autour de la série.

"Nous avions environ cent fois plus de spectateurs sur YouTube quand Max était là," a poursuivi Wolff.

"C’était quelque chose comme 10 000 contre 750 000, complètement fou."

Dans ce contexte, le patron de Mercedes estime que l’adaptation du calendrier s’est imposée d’elle-même.

"Changer la date est en réalité une évidence," a-t-il ajouté.

"C’est excellent pour la course des 24 Heures, formidable pour les fans de voir Max là-bas. Et bien sûr, nous sommes ravis qu’il pilote une Mercedes."

De son côté, Verstappen n’a jamais caché son ambition de participer aux 24 Heures du Nürburgring, un projet qu’il envisage d’autant plus sérieusement qu’il se montre de plus en plus critique à l’égard du règlement technique de la Formule 1 prévu pour 2026.

"J’adorerais faire cette course. Nous travaillons pour que cela devienne possible," nous a confié le Néerlandais.

"C’est super que les organisateurs aient changé la date. J’ai besoin d’au moins une course pour me préparer."

Le quadruple champion du monde insiste notamment sur la nécessité d’acquérir de l’expérience sur la Nordschleife avant de s’attaquer à un tel défi.

"Quand on pilote une voiture que l’on n’a jamais conduite auparavant sur la Nordschleife, c’est tout simplement essentiel — notamment pour travailler toutes les procédures. Par exemple, je ne fais pas habituellement de changements de pilote lors des arrêts aux stands. Je veux être parfaitement préparé à ce genre de petits détails."

Quelle est la chance qu’il fasse cette course alors ? Wolff semblait dire que ce serait certain puisqu’il annonce qu’il sera au volant d’une Mercedes GT3.

"Toto va un peu vite ! On y travaille avec AMG. Déjà ce serait bien d’y rouler car je pourrais aller à fond sans avoir à surveiller le niveau de ma batterie," ironise-t-il en guise de nouveau tacle aux nouvelles F1.

"Je veux le faire. Mais je ne peux pas encore vous le confirmer à 100% aujourd’hui."