Verstappen ne ’veut plus donner son avis’ car il ’risque d’être pénalisé’

"Le problème, c’est que je ne peux pas donner mon avis, car je risque d’être pénalisé, donc il vaut mieux ne pas en parler" : c’est ainsi que Max Verstappen a répondu à la première question lors de la conférence de presse officielle de la FIA après la course à Djeddah lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était aussi peu bavard.

En effet, après l’arrivée, le Néerlandais a franchi un pas de plus dans son semi-boycott des instants "médias" officiels de la F1 et de la FIA en refusant de répondre aux questions à chaud après l’arrivée.

Il en a dit un peu plus aux médias traditionnels (à lire ici) avant d’être à nouveau plus fermé lors de la conférence de la FIA.

Et Verstappen ne s’en cache pas vraiment : le fait de pouvoir être sanctionné par la FIA pour dire des mots de travers, alors qu’il a toujours sa pénalité du départ en travers de la gorge, justifie son envie d’en dire le minimum.

"Le problème, c’est que je ne peux pas donner mon avis, car je risque d’être pénalisé, donc il vaut mieux ne pas en parler," a-t-il donc répondu pour commencer, lorsque sa manœuvre au départ a été évoquée.

Pressé d’en dire plus sur sa résistance à répondre aux questions, il lui a été demandé, pour être clair, contre qui est dirigée cette colère. Il affirme ne pas avoir le droit de dire ce qu’il veut. Est-ce que cela concerne les règles de la FIA concernant les jurons ou autre chose ?

"Je sais que je ne peux pas jurer ici, mais en même temps, il est interdit de formuler des critiques qui pourraient « nuire » ou « mettre en danger »… Laissez-moi vous montrer la feuille des sanctions prévues. Il y a beaucoup de lignes, vous savez ? C’est pourquoi il vaut mieux ne pas en parler : vous pourriez vous mettre dans le pétrin, et je ne pense pas que quiconque souhaite cela."

Et Verstappen a aussi mis en avant une autre raison...

"C’est lié aux réseaux sociaux en général et à la situation actuelle. Je préfère ne pas trop en dire, car parfois tes propos peuvent être déformés ou interprétés différemment. Honnêtement, il vaut mieux ne pas trop en dire. C’est donc ce que j’essaie de faire."

Cela ne le frustre pas de ne pas pouvoir s’ouvrir et de laisser les autres parler à sa place ou d’interpréter ses courtes réponses ?

"Comme je l’ai dit, c’est le monde dans lequel nous vivons. On ne peut pas donner son avis, car apparemment, il n’est pas apprécié, ou les gens ne supportent pas la vérité. Honnêtement, il vaut mieux que je n’en dise pas trop. Ça me fait aussi gagner du temps, car on a déjà tellement de choses à faire. C’est comme ça que les choses deviennent. Tout le monde est hypersensible à tout. Et avec la situation actuelle, on ne peut pas critiquer de toute façon. Alors, moins parler, c’est encore mieux pour moi."