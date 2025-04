Bearman et Ocon déplorent un week-end ’difficile’ pour Haas F1

Oliver Bearman a terminé 13e du Grand Prix d’Arabie saoudite après une course difficile. Le pilote Haas F1 n’a pas eu assez de rythme pour viser les points, et cela l’a déçu car il espérait progresser vers le top 10.

"J’ai eu des difficultés, je n’étais pas satisfait de l’équilibre et je n’ai pas pu faire mieux" regrette Bearman, qui n’a pas vraiment apprécié ses dépassements. "Ca allait, mais ça n’a pas grand intérêt quand vous ne vous battez pas pour des points. On essaiera de faire mieux."

Esteban Ocon s’élançait 19e et est remonté jusqu’à la 14e place en tentant un seul arrêt sous Safety Car : "On a fait une stratégie très agressive en faisant toute la course avec le même train de pneus. C’était un peu trop, on a dû lâcher dans le dernier tour mais on n’avait plus personne avec qui se battre de toute façon."

"On s’est positionnés de manière intéressante, on était dans les points à un moment et c’est ce qu’on voulait, que quelque chose se passe et qu’on soit dans ces positions. Mais ça a été un week-end difficile. Le bilan positif c’est qu’on est une des équipes qui a marqué le plus de points lors de ces trois courses, et on doit être plus constants pour tout mettre bout à bout."