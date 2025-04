Verstappen s’insurge contre la FIA : ’Les règles ont changé cette année’

Max Verstappen a presque boycotté l’interview à chaud d’après course organisée par la F1 et la FIA, montrant clairement son énervement face à la décision de le pénaliser après son départ face à Oscar Piastri.

Avant de rejoindre la conférence de presse officielle de la FIA (où il risque d’être aussi peu bavard), il s’est confié aux télévisions un peu plus longuement sur sa course à Djeddah.

"Franchement, je pense que tout commentaire à ce sujet serait une perte de temps pour tout le monde."

En quoi est-ce différent de la pénalité infligée à Lando Norris à Austin l’an dernier pour un incident similaire, lorsqu’on lui a demandé de rendre la place ?

"Nous en avons beaucoup parlé, et l’année dernière, comme cette année, les règles sont différentes, donc ce n’est pas le problème."

"Mais honnêtement, ce n’est pas mon problème non plus."

"Le point positif, c’est que nous avions un rythme plutôt correct en course. J’étais aussi beaucoup plus satisfait sur ce pneu medium, car honnêtement, je ne m’attendais pas à un tel rythme dans la voiture, mais cela a montré que les modifications apportées à la voiture entre vendredi et samedi ont également beaucoup contribué à l’usure des pneus."

Peut-il expliquer ce qu’il entend par "le règlement a changé cette année" ?

"Allez chercher les papiers. Tout est écrit."

Verstappen refuse d’en dire plus sur le sujet. Va-t-il faire appel de la décision ou demander à son équipe de le faire ?

"Non. Ce n’est pas dans mon intérêt. Mon seul intérêt est que j’ai hâte de rentrer chez moi."

En effet, Max Verstappen devrait devenir papa pour la 1ère fois dans les jours à venir, avant Miami.