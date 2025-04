Horner veut ’discuter’ avec les commissaires mais ne devrait pas porter réclamation

Max Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix d’Arabie saoudite après avoir écopé d’une pénalité en course, puisqu’il s’est rendu coupable de dépasser Oscar Piastri hors piste alors que le pilote McLaren F1 l’avait dépassé. Christian Horner, son directeur chez Red Bull, s’agace de la décision des commissaires qu’il trouve sévère.

Le Britannique confirme que l’objectif pour Red Bull était de faire rester Verstappen devant et de purger une possible pénalité, plutôt que de rendre la place à Piastri et risquer de se retrouver dans la ligne de mire de George Russell.

"Tout d’abord, félicitations à Oscar pour sa victoire mais sans cette pénalité, nous aurions sans doute gagné quand on voit l’écart à l’arrivée. Nous pensions que Max était clairement devant dès le premier tour, et la décision a été très dure, mais à ce moment-là, il valait mieux rester comme cela, purger la pénalité, se concentrer et continuer" note Horner.

"Nous n’avons pas concédé la position, car nous ne pensions pas qu’il avait tort. On voit très clairement à la corde du virage que nous pensions que Max avait clairement l’avantage. Ils avaient discuté des règles d’engagement auparavant, et la décision a été très dure selon nous."

"Si nous avions concédé la position, nous aurions évidemment roulé dans un air sale, nous aurions été rétrogradés et aurions pu être en danger avec George. Donc, au moment où nous avons reçu la pénalité, la meilleure chose à faire était de continuer."

Horner veut discuter de cette décision avec les commissaires pour comprendre leur jugement, car il estimait que Verstappen était devant au point de corde. Mais comme souvent dans ces cas-là, le Néerlandais a juste moins freiné pour être devant au point de corde, afin de ne pas prendre le virage et de pouvoir accuser son rival.

Une stratégie qui n’a pas fonctionné face aux commissaires, et qui fait admettre à Horner que demander un droit de révision ne serait surement pas utile : "Chaque élément doit être examiné objectivement et à part, et c’est une décision très marginale."

"Je pense que les commissaires, évidemment… nous leur avons parlé après la course, ils pensent que c’était une évidence. Le problème, c’est que si nous protestons, ils vont probablement maintenir leur position. Donc déposer une demande de révision est hautement improbable."

"Nous irons discuter avec eux et nous leur demanderons de regarder les images embarquées qui n’étaient pas disponibles à l’époque. Quand on y regarde de plus près, je ne comprends pas comment ils sont arrivés à cette conclusion."

"Ils sont tous les deux arrivés à la même vitesse. Oscar est allé plus loin dans le virage. Max ne peut pas disparaître à ce stade. Il faudrait peut-être revoir ces règles. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l’idée du ’let them race’ au premier tour. On dirait que c’est abandonné."

Le bilan que tire le patron de Red Bull est toutefois positif, notamment en termes de rythme, avec des performances similaires à la McLaren MCL39 : "Il y a donc beaucoup de points positifs à retenir, beaucoup d’enseignements à tirer et nous savons où nous devons progresser."

"Le plus dommage, c’est que nous avons vu que notre rythme était très similaire à celui de la McLaren et qu’après le premier relais en medium, nous étions en bonne position. Nous avons creusé l’écart sur Oscar dès le premier relais et le rythme était vraiment là pour Max, il exploitait au maximum la voiture."

"N’oublions pas que vendredi, McLaren avait 1,2 seconde d’avance sur tout le monde. C’était notre course la plus disputée de la saison en termes de rythme brut, mais ce ne fut pas le résultat que nous aurions dû avoir au final. Ce sont de bons points, importants, et nous ne sommes qu’à 12 points de la tête du championnat des pilotes et avons repris quelques points à Lando."

"C’était vraiment dommage cet accident pour Yuki, car il était bien placé sur la grille et pouvait probablement marquer de bons points pour nous. Il a perdu un temps précieux à passer dans la voiture, mais il ne pouvait vraiment rien faire de plus. Nous aurions pu relancer la voiture mais le risque d’un incident est toujours présent et Djeddah est dangereux."