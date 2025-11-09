Verstappen ’ne s’attendait pas’ à remonter jusqu’au podium au Brésil

Max Verstappen a signé une de ses plus belles performances de la saison au Brésil, en remontant jusqu’à la troisième place après avoir pris le départ depuis la voie des stands. Après un week-end désastreux jusqu’ici, il est reparti de zéro avec de nouveaux réglages et un moteur entièrement neuf.

Cela lui a donné un avantage de rythme en piste, et il était le plus rapide tout au long de la course. Il a subi une crevaison lente après la voiture de sécurité mais a pu éviter, grâce à un arrêt supplémentaire, d’effectuer un premier relais en pneus durs qui l’aurait surement pénalisé.

Sa première partie de course a été consacrée aux dépassements de voitures nettement moins rapides pour remonter jusqu’au top 5, et il a ensuite été propulsé en tête à la faveur des arrêts, avant de réussir à remonter jusqu’au podium après son dernier passage par les stands.

"Je pense que la course était très agitée. J’ai dû dépasser des voitures en partant des stands, notre rythme était solide, sur tous les relais. C’est difficile à savoir à l’avance comment on sera en piste. Mais je ne m’attendais pas à être sur le podium en partant des stands et avec une crevaison qui nous a fait nous arrêter en début de course" a déclaré Verstappen.

"C’est un résultat incroyable pour nous, je suis très heureux et très fier de toute l’équipe. La journée d’hier a été très difficile pour nous mais on n’a jamais abandonné, on a travaillé pour trouver du rythme et on a réussi à le faire."

Le Néerlandais explique comment il a géré sa remontée, ou plutôt comment il n’a pas calculé et a attaqué très fort dès le début de course pour essayer de remonter rapidement vers l’avant du peloton.

"J’essayais de passer aussi vite que possible car je ne voulais pas perdre de temps, et il y avait des trains DRS donc ce n’était pas toujours facile. Mais avec tout ça, terminer à dix secondes du vainqueur est incroyable pour nous."