Deuxième, Antonelli s’estime ’chanceux’ de ne pas avoir abandonné à cause de Piastri

Andrea Kimi Antonelli a signé le meilleur résultat de sa jeune carrière en Formule 1 en terminant deuxième du Grand Prix du Brésil derrière Lando Norris. Mais le pilote Mercedes F1 a surtout dû gérer la remontée de Max Verstappen, revenu d’un départ dans la voie des stands en 19e place.
L’Italien explique qu’il ne pensait pas voir revenir Verstappen et que la pression a été énorme, mais explique surtout que se faire harponner par Oscar Piastri et envoyer sur Charles Leclerc en début de course a changé le comportement de sa monoplace.
"Je ne sais pas d’où est revenu ce gars ! Je ne l’ai pas vu venir. J’ai été chanceux de m’en sortir au départ avec le contact. Ca a rendu la voiture un peu bizarre, mais c’était une bonne course. Les derniers tours étaient très stressants avec Max qui revenait avec des pneus plus frais, mais j’ai réussi à garder un écart suffisant" a déclaré Antonelli.
"J’ai trouvé mon rythme quand il se rapprochait, j’ai continué à augmenter le rythme, à attaquer un peu plus, et j’ai trouvé mon rythme. Avec ces voitures, l’air sale rend difficile le fait de se suivre et j’ai essayé d’utiliser ça à mon avantage, et ça a fonctionné."
