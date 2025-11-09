Piastri ne regrette pas sa manœuvre sur Antonelli : ’je ne pouvais pas disparaître’

Oscar Piastri a terminé cinquième lors du Grand Prix du Brésil, dans une course où il a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir percuté Kimi Antonelli lors du restart.

Le pilote McLaren a été jugé coupable d’une manoeuvre trop agressive alors qu’il tentait de passer la Mercedes. Les deux pilotes se sont touchés, ce qui a entrainé en conséquence une touchette entre Antonelli et Charles Leclerc, ce dernier devant abandonner roue et suspension à l’avant gauche cassées.

Piastri assure à l’arrivée du Grand Prix qu’il n’y a pas à avoir de regrets.

"Non, je ne pense pas. J’avais une occasion très claire, je l’ai saisie. Les deux autres à l’extérieur ont freiné assez tard. Il y a évidemment eu un léger blocage dans le virage, mais c’est parce que je voyais que Kimi n’allait pas me laisser de place."

"Je ne peux pas disparaître, mais la décision est prise, c’est comme ça."

À propos de ses chances de remporter le titre, avec 24 points de retard sur Norris maintenant, c’est évidemment un très mauvais week-end pour lui, après le 8 à 0 déjà encaissé hier au Sprint.

"Ce n’est pas fini. Je vais simplement essayer de tirer le meilleur parti possible des situations."

"Aujourd’hui, la pénalité était une chose, mais je ne pense pas que le rythme était à la hauteur de mes attentes. La deuxième moitié de la course n’était potentiellement pas trop mauvaise, mais le premier relais a été un peu difficile."

"J’essaie simplement de reprendre le dessus et de passer les meilleurs week-ends possibles pour finir."

La justification des commissaires de la FIA :

Les commissaires ont infligé à Piastri une pénalité de 10 secondes pour la collision après avoir jugé qu’il était "entièrement responsable" de celle-ci.

"Lors du redémarrage derrière la voiture de sécurité au sixième tour, la voiture 81 (Oscar Piastri) a tenté de dépasser la voiture 12 (Kimi Antonelli) à l’intérieur du premier virage. Ce faisant, Piastri n’a pas établi l’avantage requis avant et au point de corde, car son train avant n’était pas à côté du rétroviseur de la voiture 12, comme le définissent les directives relatives aux normes de conduite pour les dépassements à l’intérieur d’un virage."

"Piastri a bloqué les freins en essayant d’éviter le contact en ralentissant, mais il n’y est pas parvenu et a percuté Antonelli. Ce contact a provoqué un deuxième contact entre Antonelli et la voiture n° 16 (Charles Leclerc), qui se trouvait à l’extérieur et qui a été contrainte d’abandonner la course."

"Piastri était donc entièrement responsable de la collision. Une pénalité de 10 secondes et deux points de pénalité sur sa licence sont jugés appropriés et conformes aux précédents récents."