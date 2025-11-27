Verstappen ’n’aurait pas imaginé’ lutter pour le titre et va ’tout donner’

Max Verstappen entre dans une phase cruciale de sa saison, puisqu’il a 24 points de retard sur Lando Norris et qu’il reste deux courses et un Sprint. Le pilote Red Bull reconnait qu’il doit maintenant tout donner pour espérer garder une chance de titre.

Pour le moment, il considère avoir une chance de titre mais sait que les nombres ne sont pas en sa faveur. L’objectif pour lui sera de garder une meilleure chance de couronne à Abu Dhabi.

"Prêt ! Voyons ce qui va se passer. C’est pareil, je ressens la même chose que la semaine dernière" a déclaré Verstappen. "Oui, c’est plus serré. Dans l’idéal, j’aurais aimé que ce soit encore plus serré, mais bien sûr, nous allons faire de notre mieux. Nous allons tout donner et j’espère que nous pourrons rendre la course passionnante jusqu’à la fin."

Interrogé sur sa surprise de voir les deux McLaren disqualifiées à Las Vegas, il admet qu’il ne s’y attendait pas, mais comprend que cela puisse arriver quand la bataille fait à ce point rage pour le titre mondial.

"Après la course, on revoit des images et on voit qu’ils ont plus d’étincelles que les autres. Mais c’est très difficile de réussir parfaitement cela, on pousse pour être à la limite et parfois on est au-delà. Pour nous, la victoire était déjà un bon résultat. Il reste deux courses, l’écart est un peu plus petit et on va essayer de réussir."

Alors qu’il possède encore une chance de titre, Verstappen reconnait que certaines circonstances l’ont aidé : "C’est quelque chose que je n’aurais certainement pas imaginé, mais nous y voilà. Je pense que nous avons très bien terminé la saison, j’en suis très heureux et je pense que certaines choses nous ont aussi un peu aidés."

"Les résultats, les accidents, les disqualifications. Nous ne devons pas l’oublier, mais je suis content. Bien sûr, j’aurais aimé une meilleure première moitié de saison, mais on ne peut rien y changer. Nous allons simplement essayer de nous concentrer sur les deux dernières courses et faire de notre mieux."

Sebastian Vettel a salué sa résilience et sa solidité mentale, ce qui a été rapporté au principal intéressé : "Je pense qu’il a raison !" a souri Verstappen. "C’est probablement cela, j’ai toujours été comme ça."

"J’ai eu beaucoup de discussions avec mon père, sur la manière dont je suis. Il a toujours pensé que j’étais trop détendu, mais ça a fonctionné pour moi. Peu importe si la pression est trop haute, j’aime courir, j’aime piloter, je sais que je donne le maximum quand je suis dans la voiture."

S’il ne place pas sa saison 2025 au sommet de sa carrière, il en est très satisfait : "Elle a été bonne, j’ai déjà gagné plus, mais elle a été très solide. J’ai maximisé beaucoup de résultats, je me suis battu quand il le fallait et j’ai encore des chances, donc je vais essayer d’avoir deux bons week-ends jusqu’à la fin."