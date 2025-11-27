Bearman : une fin de saison solide qui nourrit ses ambitions de futur pilote Ferrari

Alors que la saison touche à sa fin, Ollie Bearman continue d’afficher une montée en puissance remarquée. Avec cinq arrivées consécutives dans les points, le pilote Haas F1 vit actuellement sa meilleure série depuis ses débuts en Formule 1. S’il reste mesuré dans son analyse, l’Anglais se dit aujourd’hui plus armé que jamais et n’élude pas la question d’un avenir potentiel chez Ferrari.

Interrogé sur sa dynamique positive, Bearman n’a pas caché sa satisfaction à son arrivé au Qatar en conférence de presse FIA aujourd’hui.

"Oui, beaucoup de satisfaction. Depuis la mise à jour apportée à Austin, mais même avant, nous étions sur une bonne série de courses. À Mexico 4e, 6e au Brésil, Las Vegas 12e en piste, et heureusement 10e à l’arrivée. Vegas a été un bon indicateur : même sur un mauvais week-end, on peut être dans le coup. Tout n’a pas été idéal, ni la stratégie ni mes sensations, et pourtant nous finissons proches des points et nous y entrons. Ça me donne un très bon feeling pour les deux dernières courses."

À Austin, Haas a introduit une évolution audacieuse pour une période aussi tardive du championnat. Et Bearman en mesure déjà les effets.

"Ça m’a permis de rouler un peu plus vite. C’est le feeling que nous cherchions depuis le début de l’année. La voiture peut être un peu plus pointue dans certaines conditions - vent, trafic - mais c’est le compromis à faire à ce stade du règlement. Ça nous donne un dixième, un dixième et demi. Dans la F1 actuelle, c’est suffisant pour gagner plusieurs positions. C’était un risque si tard dans la saison, mais au vu de notre place et de l’importance du classement Constructeurs, je pense qu’on a fait le bon choix."

Le circuit rapide de Losail pourrait-il révéler encore davantage le potentiel de la Haas ?

"J’espère. L’équipe avait fait une bonne course ici l’an dernier. Et quand je vois nos dernières courses… Vegas était celle que j’attendais le moins, et on repart avec les deux voitures dans les points. Ça me montre qu’on peut se battre partout. C’est moins une question de performance pure que d’exécution. Avec une qualification aussi serrée, tout repose sur la mise en température parfaite et l’exécution."

Bearman détaille ensuite son évolution personnelle depuis ses débuts.

"Je pense avoir progressé dans l’utilisation de ma vitesse et la prise de risques mesurés. En F2, dès le deuxième tour des essais, on est déjà à la limite, car il n’y a presque pas de pneus. En F1, tu as beaucoup plus de temps pour construire ton week-end. Revenir à cette approche - monter progressivement, comprendre les limites - était quelque chose que je n’avais pas appliqué depuis la F4."

"Le vendredi ne compte pas tant que ça : l’important est de corriger l’équilibre et de mettre la voiture dans la bonne fenêtre. Le samedi, tu commences à pousser vraiment. Et puis structurer mes week-ends, gérer l’énergie… La F1 est beaucoup plus intense. Mais je suis content de ma deuxième moitié de saison, et je veux maintenant finir sur une bonne note."

La question était inévitable : après plusieurs performances solides et son statut de pilote de l’académie Ferrari, Bearman s’estime-t-il prêt pour un top team ?

"Je suis en F1, donc je dois croire en moi. Oui, je pense être prêt, mais je dois continuer à le prouver. Ce n’est pas parce que j’ai cinq ou six bonnes courses de suite que tout change."

"On oublie facilement que j’ai aussi eu quatre ou cinq onzièmes places d’affilée : c’était déjà cohérent, juste pas assez pour marquer. Avec un peu plus de performance depuis, ces 11e places deviennent 10e, 9e, 8e… ça parle davantage."

"J’ai vraiment trouvé un bon rythme depuis la pause estivale. Donc oui, je dirais que je suis prêt."