Verstappen : le départ d’Horner n’a ’aucun impact’ sur sa décision pour son avenir

Max Verstappen insiste sur le fait que le départ surprise de Christian Horner de Red Bull Racing n’aura aucun impact sur sa décision concernant son avenir.

Quelques jours après le Grand Prix de Grande-Bretagne, Horner a été limogé de son poste de directeur d’équipe et de PDG. Red Bull a subi une baisse de performance alarmante qu’il n’a pas pu enrayer. Laurent Mekies a été nommé pour le remplacer.

Compte tenu de cette baisse de performance, l’avenir à court terme de Verstappen au sein de l’équipe a fait l’objet de vives discussions. Mercedes souhaite l’attirer à Brackley, bien que, hier soir, Toto Wolff semble avoir minimisé ses espoirs d’y parvenir.

Le père de Verstappen, Jos, était un opposant à Horner. Début 2024, il avait déclaré qu’il devait être écarté après les allégations de comportement inapproprié, sous peine d’implosion de l’équipe. Les tensions entre Horner et Jos Verstappen ont été mises de côté après la conclusion d’une trêve, mais le quadruple champion du monde a nié que le départ de Horner ait un impact sur son propre avenir.

"Non, pas vraiment," a déclaré Verstappen aujourd’hui en Belgique lorsqu’on lui a demandé si le départ de Horner augmenterait ses chances de rester chez Red Bull, compte tenu des tensions entre Horner et son père.

"Les opinions peuvent diverger, et je m’attends à ce que cela se produise, car si tout le monde est d’accord, il y a un problème. Il est nécessaire d’avoir des opinions divergentes."

"Nous allons maintenant travailler dans une direction différente, et j’en suis ravi, et je ne pense pas que cela aura une quelconque incidence sur la décision concernant mon avenir."

"La seule chose qui compte, c’est que nous travaillions sur la voiture, que nous la rendions aussi rapide que possible, et que nous essayions d’être un peu plus compétitifs cette année, mais surtout avec le nouveau règlement."

Interrogé sur le fait qu’il avait dit qu’il devait prendre une décision concernant son avenir, Verstappen a éludé la question, refusant toujours de dire qu’il serait à 100% sûr d’être chez Red Bull en 2026. Encore une belle pirouette de sa part.

"Il n’y a pas de 100% dans la vie. Il y a aussi la possibilité de ne pas se réveiller demain, et donc de ne pas piloter. La vie est imprévisible, et en général, je suis heureux de là où je suis, et l’objectif était que lorsque j’ai signé mon contrat [jusqu’en 2028], je conduise ici jusqu’à la fin de ma carrière."

Verstappen donne son sentiment sur le départ d’Horner

Verstappen a aussi été interrogé évidemment sur ce limogeage. A-t-il été surpris ? Il a été révélé qu’il avait été prévenu par le Dr Marko avant que la décision ne soit prise par Red Bull en Autriche.

"Je veux dire, les actionnaires me l’ont dit. J’ai de bonnes relations avec eux. Je pense qu’il est tout à fait normal qu’ils informent certains membres de l’équipe avant la publication. Je pense que c’est une pratique courante."

"Surpris ? Au final, je pense que dans ce monde, ce genre de choses peut arriver."

"Ce n’est pas comme s’ils avaient juste dit ’voilà ce qu’on vient de décider’ et qu’ils avaient raccroché le téléphone. On en discute. Bon, je n’ai pas besoin de détailler ce qu’ils ont dit, mais… ’c’est bon, si vous pensez que c’est la voie à suivre, je suis le pilote, vous décidez’, et c’est comme ça qu’ils vont procéder."

"En fin de compte, ce sont eux qui dirigent l’équipe. Et je suis le pilote, donc quelle que soit leur décision, ils ont pleinement le droit de faire ce qu’ils veulent."

"Et c’est ainsi que ça s’est passé. Et en même temps, assis ici, en repensant à ces 20 ans de Red Bull, je pense que nous avons connu beaucoup d’excellentes années, d’excellents résultats. Maintenant, l’année actuelle, bien sûr, mais aussi d’autres années, des choses ne se passent pas très bien, et je pense que les 18 derniers mois ne se sont pas déroulés comme nous l’aurions souhaité."

"Et la direction a décidé de changer de cap, probablement. Et puis, tout le monde, bien sûr, doit accepter cela et regarder vers l’avenir. Et j’ai hâte, bien sûr, de voir. J’ai déjà eu plusieurs réunions avec Laurent, vous savez, les deux dernières semaines ont été assez intenses."

"Je suis tout aussi enthousiaste pour l’équipe qui va de l’avant, car c’est ce que nous devons faire. Avec le recul, ça n’a pas d’impact direct, ça ne nous rendra pas plus rapides, mais en même temps, nous l’apprécions, car c’est ce qui pose de nouvelles bases."

"De mon côté, vous savez, 10 ou 11 ans chez Red Bull, ça restera gravé dans ma mémoire, et la relation entre moi et Christian, par exemple, ne change pas. Bien sûr, il n’est plus là pendant les week-ends de course, mais c’est toujours comme une seconde famille pour moi."