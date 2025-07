Hamilton a écrit des rapports et convoqué des réunions car il refuse de finir sans titre avec Ferrari

Lewis Hamilton met tout en œuvre pour redresser la barre de Ferrari en Formule 1. Il a révélé aujourd’hui à Spa avoir envoyé plusieurs documents à l’équipe après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le partenariat naissant entre Hamilton et Ferrari en 2025 n’a pas encore donné les résultats escomptés, avec trois quatrièmes places, leur meilleur résultat commun lors d’une course dominicale.

Cependant, le septuple champion du monde est déterminé à aider Ferrari à se remettre sur les rails, profitant pleinement de la pause de trois semaines entre Silverstone et Spa pour faire pression en faveur de changements.

Hamilton s’est rendu à Maranello à plusieurs reprises durant cette période, rencontrant non seulement des membres de l’écurie de F1, mais aussi le président de Ferrari, John Elkann, et le PDG, Benedetto Vigna.

Il a notamment envoyé deux documents à Ferrari avant sa visite, décrivant les changements qu’il souhaitait voir se produire, tant au niveau de la voiture que de la structure globale de l’équipe.

"J’étais à l’usine deux jours par semaine," a-t-il expliqué en Belgique aujourd’hui.

"Nous avons fait des préparatifs pour Spa et, bien sûr, nous avons passé en revue notre situation lors de la course précédente et les points à modifier."

"J’ai tenu de nombreuses réunions. J’ai même convoqué de nombreuses réunions avec les responsables de l’écurie, notamment avec John, Benedetto et Fred [Vasseur]. J’ai discuté avec le responsable du développement de notre voiture, Loïc [Serra], ainsi qu’avec les responsables de différents départements, du moteur pour l’année prochaine, de la suspension avant et de la suspension arrière, de mes souhaits et des problèmes que je rencontre avec cette voiture."

"J’ai envoyé des documents tout au long de l’année. Après les premières courses, j’ai rédigé un document complet pour l’équipe. Pendant cette pause, j’ai envoyé deux autres documents, des points que je souhaite aborder."

"Il s’agit notamment d’ajustements structurels que nous devons apporter à l’équipe pour progresser et de tous les points que nous souhaitons améliorer. L’autre point concernait la voiture, les problèmes actuels que je rencontre. Il y a des choses que je souhaite intégrer à la voiture de l’année prochaine et d’autres que je dois améliorer pour l’année prochaine."

"Nous avons essayé la voiture 2026 pour la première fois au simulateur et avons commencé à travailler dessus. Trente ingénieurs sont venus en salle et nous avons discuté avec chacun d’eux. Donc, beaucoup d’efforts, et le reste, juste de l’entraînement. Peut-être un peu trop, je suis un peu trop fatigué pour ce week-end."

Pas question de finir comme Alonso et Vettel sans un titre avec la Scuderia

Hamilton n’y voit pas un recadrage de son équipe mais un guide à suivre. Il a réitéré sa confiance totale dans la capacité de Ferrari à retrouver le chemin des titres.

Il a expliqué que ses récents efforts sont motivés par la volonté de ne pas répéter les échecs d’anciens champions comme Sebastian Vettel et Fernando Alonso, qui ont également rejoint Ferrari avec de grands espoirs, mais n’ont finalement pas réussi à décrocher le titre.

Ferrari n’a plus remporté de titre pilotes depuis 2007, tandis que son dernier titre constructeurs remonte à 2008.

"La raison pour laquelle j’ai préparé ces documents est que je vois un énorme potentiel au sein de cette équipe. La passion, rien ne vaut ça."

"C’est une organisation immense, avec de nombreux éléments en mouvement, et tous ne fonctionnent pas à plein régime. C’est pourquoi l’équipe n’a pas connu le succès qu’elle mérite, selon moi."

"Je pense que mon rôle est de remettre en question absolument tous les aspects, de mettre au défi tous les membres de l’équipe, en particulier les dirigeants qui prennent les décisions. Si vous regardez l’équipe au cours des 20 dernières années, vous constaterez qu’elle a eu des pilotes exceptionnels."

"Il y a eu Kimi [Räikkönen], Fernando, Sebastian, tous champions du monde. Cependant, ils n’ont pas remporté de championnat du monde [vec Ferrari, à l’exception de Kimi. Et personnellement, je refuse que cela soit mon cas."

"Je me surpasse et j’ai évidemment eu la chance de vivre des expériences au sein de deux autres grandes équipes [McLaren et Mercedes]. Et même si les choses seront certainement différentes, car la culture est différente, etc."

"Si vous suivez toujours le même chemin, vous obtenez les mêmes résultats. Je remets donc certaines choses en question."

Hamilton a déclaré que Ferrari était réceptif à ses commentaires et qu’il mettait déjà ses suggestions en pratique.

"Ils ont été incroyablement réactifs. Nous nous sommes améliorés dans de nombreux domaines, notamment grâce au marketing, à tout ce que nous avons fait en continu, aux performances des sponsors et à la façon dont les ingénieurs continuent de travailler."

"Il y a beaucoup de travail et d’améliorations à apporter, mais nous sommes très réactifs. Et je pense qu’en fin de compte, il s’agit simplement de créer des alliances au sein de l’organisation, de les motiver et de les inciter à se battre. Je suis là pour gagner."

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Hamilton admet ne pas avoir le temps devant lui, alors qu’il vise un huitième titre mondial insaisissable et devient ainsi le pilote de F1 le plus titré de l’histoire, tous critères confondus.

"Je n’ai pas autant de temps que Kimi (Antonelli, assis à ses côtés) par exemple, c’est donc le moment crucial. Je crois sincèrement au potentiel de cette équipe."

"Je suis convaincu qu’ils peuvent remporter plusieurs championnats du monde à l’avenir. Ils ont déjà un héritage incroyable. Mais pour moi, c’est mon seul objectif."