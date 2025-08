Verstappen : Hamilton n’est pas allé à notre convocation chez les commissaires !

Comme c’était prévu Max Verstappen a été à la rencontre des commissaires de la FIA pour évoquer son incident en piste avec Lewis Hamilton.

Mais, de manière assez incroyable, à son retour dans le paddock pour rencontrer les médias, il a révélé que Lewis Hamilton ne s’est pas présenté dans la salle des commissaires alors qu’ils étaient convoqués ensemble ! Seul un représentant de Ferrari était présent.

C’est une première qui pourrait coûter très cher au pilote Ferrari, qui n’a pas fini dans les points.

"Le problème, c’est qu’il ne s’est rien passé, nous n’avons même pas eu de contact," a déclaré Max Verstappen à propos de l’incident.

"J’ai un peu de mal à comprendre pourquoi nous avons dû mener cette enquête après la course. Nous avons expliqué nos versions des faits, avec mon ingénieur, mais Lewis n’était pas là !"

"Je ne pense pas que Lewis ait vraiment ressenti quelque chose contre moi, car s’il ressentait vraiment quelque chose, il serait évidemment présent dans la salle des commissaires, non ?"

"Vous savez que le problème, c’est que nous avons tellement de règles, c’est toujours compliqué. Ce n’est pas toujours très clair, mais c’est toujours un peu bizarre de devoir aller voir les commissaires pour quelque chose sans même avoir eu de contact."

Sera-t-il pénalisé ? Hamilton a bien indiqué à la presse qu’il l’avait évité. Verstappen s’en moque.

"Je pense donc que nous n’avons pas eu le meilleur week-end de toute façon. C’est juste un détail. Le plus important, c’est que nous examinions notre performance, qui n’était pas bonne."

Ferrari n’a pas réagi encore à cette information - un empêchement particulier pour Hamilton reste possible - et peut-être que la FIA convoquera plus tard Hamilton si tel est le cas. S’il s’agit d’une esquive délibérée, Hamilton pourrait être très lourdement sanctionné.

Verstappen a été ensuite questionné davantage sur sa course mais est resté défaitiste.

"Malheureusement, le week-end n’a pas été bon pour nous et il faut en comprendre les raisons. C’était assez difficile, car nous sommes restés coincés entre les voitures pendant la course et avons eu du mal à trouver de l’adhérence. Si la vitesse élevée était correcte, les vitesses basses et moyennes n’étaient pas bonnes. Il y a beaucoup de choses à comprendre, car la voiture a été difficile tout le week-end et nous n’avons malheureusement pas réussi à inverser la tendance."

"Comme toujours, nous allons tout analyser et tirer les leçons du week-end pour améliorer nos performances avant Zandvoort. Au final, ce week-end ne s’est pas déroulé à notre goût, mais c’est la pause estivale et je peux profiter de ma famille et de mes amis sans trop penser à la course."

"Il reste encore beaucoup de courses et nous pouvons espérer faire mieux après la pause. Nous voulons être plus réguliers et toujours essayer, et même si le résultat est décevant, nous garderons la tête haute."

Mise à jour à 18h44 : Pas de sanction pour Max Verstappen finalement. Il conserve donc les deux points de sa 9e place.

La FIA le justifie ainsi : "Le pilote de la voiture numéro 1 (Verstappen) a déclaré qu’il avait un meilleur élan à la sortie du virage 3 que la voiture numéro 44 (Hamilton). Il a assuré avoir été en contrôle de sa voiture, et il aurait pu aller plus à l’intérieur. Cependant, puisque la voiture 44 est allée hors piste, il a décidé d’utiliser toute la piste en sortant du virage normalement à l’extérieur."

"Le représentant de la voiture 44 a confirmé qu’il n’y a pas eu de contact et a ensuite précisé que le pilote de la voiture 44 avait choisi de ne pas tenter de rester sur la piste."

La FIA n’a pas encore annoncé si Hamilton allait être sanctionné pour ne pas s’être présenté devant elle pour cette enquête.