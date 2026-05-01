Russell est ’surpris’ de voir les rivales de Mercedes F1 amener des évolutions à Miami

George Russell est heureux de revenir aux affaires en ce début de week-end du Grand Prix de Miami. Le pilote Mercedes F1 se félicite de pouvoir reprendre la compétition après un mois sans piloter, puisque la Formule 1 a dû annuler deux courses.

Il explique ce qu’il a fait durant cette pause forcée, qui a toutefois été studieuse pour lui et son équipe, afin de préparer la reprise qui s’annonce intense ce week-end, notamment avec le règlement revu.

"La course m’a manqué, je suis heureux de reprendre. Mais je suis allé à l’usine plusieurs jours, je suis allé sur un circuit de karting avec Toto, Susie et leur fils, ça a ramené des souvenirs, et je suis content d’être ici et prêt à y aller" a déclaré Russell.

Le Britannique ne s’attendait pas à voir les rivales de Mercedes apporter autant d’évolutions : "Je pense que nous sommes un peu surpris que certaines écuries aient apporté leurs évolutions à Miami. C’est probablement parce qu’elles étaient initialement prévues pour Bahreïn ou l’Arabie saoudite."

"Nous nous attendions à ce que beaucoup d’équipes apportent leurs améliorations à Montréal, nous espérons d’ailleurs avoir une évolution un peu plus importante au Canada. Évidemment, il reste encore deux semaines après Miami et avant le Canada, alors nous verrons bien. Espérons qu’ils n’aient pas trop rattrapé leur retard."

Malgré le fait que Kimi Antonelli mène le championnat, Russell ne s’inquiète pas pour ses espoirs de titre mondial : "Je n’y pense pas du tout. On en parlait ce matin, et je disais que c’est comme quelqu’un qui fait un marathon, et qui pense à la victoire alors qu’il est en tête après cinq kilomètres."

"Mais il reste 37 kilomètres derrière. On est à la quatrième course de la saison, donc ce n’est pas pris en considération. Il a fait un travail incroyable cette année, je n’ai pas eu de chance, mais les choses peuvent changer, je sais comment fonctionne un championnat et il reste beaucoup de temps."

Le Britannique réfute être prêt à tout pour aller chercher le titre, à la manière d’un Lando Norris en 2025 : "Ce n’est pas ma façon de procéder. Lewis Hamilton a évidemment énormément gagné au cours de sa vie, et il l’a toujours fait de manière juste et digne."

"A l’opposé, vous avez d’autres grands champions qui ont gagné grâce à des manœuvres psychologiques ou autres. Je sais ce que je défends. Je sais quel genre de personne je suis. Je sais de quoi je suis capable dans une voiture de course, et je n’ai pas besoin de gagner par de tels moyens."