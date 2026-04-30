Verstappen peut-il faire vaciller la F1 avec son départ ?

La possibilité d’un départ de Max Verstappen va alimenter à nouveau les discussions dans le paddock de Miami aujourd’hui, lorsque débutera la journée médias ce soir vers 18h, heure française.

En effet le Néerlandais avait confié à Suzuka qu’il réfléchirait grandement à son avenir en F1, peut-être même au point de prendre une décision, pendant la pause forcée du sport en avril. Les propos rassurants de Laurent Mekies sur son implication dans l’équipe sont une chose, reste à savoir combien de temps Verstappen voudra bien le faire.

Aura-t-on une réponse aujourd’hui ? C’est bien peu probable. Beaucoup estiment que Verstappen attendra déjà de voir à quel point son équipe pourra se redresser, en parallèle des progrès concernant les règles de gestion de l’énergie, qui ont été ajustées pour ce Grand Prix.

Mais l’annonce d’un départ à court ou moyen terme continue d’inquiéter certains observateurs quant aux conséquences pour la Formule 1. Parmi eux, Damon Hill estime qu’un tel scénario pourrait plonger la discipline dans une situation délicate.

"Si Max venait à dire - on est là dans une hypothèse, bien sûr - ’écoutez, j’en ai assez. Je pars. Gianpiero est parti, tous ceux avec qui je travaillais chez Red Bull sont partis, et ces voitures ne me conviennent plus. Je vais faire autre chose’, ce serait exactement la grande crainte que Bernie Ecclestone exprimait à son époque."

"C’est pour cela que Bernie a en quelque sorte étouffé les autres formules concurrentes, parce qu’il ne voulait pas de concurrence. Il n’y avait nulle part où aller. Mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas : il y a les catégories du Mans, l’IndyCar, et d’autres options."

Dans ce contexte, Hill estime que Verstappen pourrait être tenté de relever un nouveau défi ailleurs, même temporairement.

"Il pourrait faire quelque chose de radical et partir, au moins pour un temps. Et là, cela poserait d’énormes problèmes pour le marketing de la F1, n’est-ce pas ?"

Un départ du pilote le plus en vue du plateau représenterait en effet un choc majeur pour le championnat, tant sur le plan sportif que commercial. Hill va même plus loin en évoquant un impact financier potentiel.

"Disons que le plus grand nom, ou le talent le plus demandé, décide de faire un doigt d’honneur à la F1, cela ne serait pas bien perçu pour la valeur de la discipline en bourse !"