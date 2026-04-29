Moteurs F1 de 2027 : blocage total, la révolution attendra-t-elle 2028 ?

Les discussions autour d’une refonte en profondeur des moteurs de Formule 1 pour 2027 semblent avoir tourné court. Réunis récemment pour évoquer les ajustements nécessaires aux règles 2026, les dirigeants de la discipline n’ont pas réussi à s’accorder sur des changements majeurs, se contentant de compromis pour la saison en cours, avançant pas à pas..

Les discussions ont pourtant été saluées comme constructives par la F1 et la FIA, mais au final, comme souvent, les directeurs se sont mis d’accord sur le plus petit dénominateur commun.

Au cœur des débats : la volonté croissante de rééquilibrer les groupes propulseurs en redonnant davantage de poids au moteur thermique, afin de limiter une gestion de l’énergie jugée trop extrême et d’améliorer le spectacle en piste.

Le directeur technique monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, reconnaît lui-même les limites du cadre actuel : "C’est vrai que l’on rencontre des problèmes de gestion de l’énergie lorsque le ratio descend en dessous d’un certain seuil. Nous le savions dès le premier jour. Nous avons travaillé pour atténuer beaucoup de ces compromis."

Il précise également que les performances des monoplaces ont dépassé certaines attentes initiales : "Les voitures sont un peu plus rapides et les équipes ont trouvé davantage d’appui que ce que nous pensions. Par conséquent, un peu moins d’énergie est récupérée lors des phases de freinage que ce que nous aurions souhaité."

Parmi les solutions envisagées figurait une augmentation du débit de carburant, et donc de la puissance du moteur thermique. Mais là encore, aucun consensus n’a émergé.

Un autre responsable de la FIA, Jan Monchaux, explique : "Lors des discussions, l’option de réduire la part électrique et d’autoriser un débit de carburant plus élevé était sur la table."

Cependant, une telle décision nécessitait une large adhésion : "Cela aurait requis une supermajorité. Cela signifie que la plupart des motoristes auraient dû être d’accord. Mais ils ne l’étaient pas. Et nous ne pouvons pas prendre cette décision sans eux."

Les divergences d’intérêts ont rapidement bloqué les négociations.

"L’un pense : ’cela me donne un avantage’. Un autre se dit : ’je gagne des courses actuellement, donc je ne veux rien changer’. Et un troisième affirme : ’j’ai besoin de 16 mois pour développer un nouveau moteur et 2027 n’est pas réaliste’."

Faute d’accord dans les prochaines semaines pour 2027, toute évolution majeure des règles moteurs devrait désormais être repoussée à 2028 au plus tôt. D’ici là, les équipes, la F1 et la FIA, se sont mis d’accord pour évaluer régulièrement les règles et ajuster encore les niveaux d’énergie utilisables par les pilotes, quitte à perdre encore quelques secondes au tour... en attendant mieux.