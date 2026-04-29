Ferrari se réjouit du ’retour en piste’ avec des évolutions après un mois de pause

Un mois après la manche de Suzuka, le championnat du monde de Formule 1 reprend ses droits avec le Grand Prix de Miami. Après l’annulation des épreuves à Bahreïn et en Arabie saoudite, Ferrari sera de retour en piste en Floride pour le deuxième week-end Sprint de la saison et le premier des trois Grands Prix organisés aux États-Unis.

Ce sera un week-end intense pour toutes les équipes, particulièrement sur le plan technique. Miami sert de toile de fond à une série de mises à jour aérodynamiques introduites par de nombreuses écuries après cette longue pause, tandis que certaines modifications du règlement devront également être mises en œuvre aussi harmonieusement que possible.

En effet, compte tenu de cela, l’unique séance d’essais libres du week-end durera 90 minutes au lieu des 60 habituelles, avant que la partie compétitive de l’événement ne commence le vendredi avec les qualifications Sprint, et le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur, espère constater des progrès et réussir ce retour en piste.

"Nous sommes très heureux d’être enfin de retour en piste après une si longue interruption, un événement inhabituel en milieu de saison. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé dur à Maranello, étudiant toutes les données des premières courses afin de préparer ce rendez-vous du mieux possible" a déclaré Vasseur.

"Nous apportons ici quelques évolutions aérodynamiques, mais bien sûr, les autres équipes feront de même. Par conséquent, il sera crucial de rester concentrés, de travailler avec humilité et de tirer le meilleur parti de l’unique séance d’essais libres."

Carlo Bussi, ingénieur performance moteur de Ferrari, détaille ce qui va changer en qualifications, au départ et en course, avec la nouvelle réglementation moteur des Formule 1, et surtout avec les changements effectués durant le mois d’avril.

"Le règlement 2026 a été décrit à juste titre comme l’une des plus grandes révolutions de la Formule 1, et il s’est avéré l’être tant par la complexité de l’unité de puissance que par sa gestion en piste" a déclaré Bussi.

"Le rôle dominant du composant électrique et la suppression du MGU-H ont accru la difficulté de la gestion du déploiement de la puissance et des processus de récupération d’énergie."

"Les trois premières courses ont souligné les points forts de cette nouvelle réglementation, mais ont également révélé des points à améliorer, l’interaction entre le pilote et la gestion de l’énergie en qualifications, ainsi que des préoccupations de sécurité concernant les procédures de départ et les dépassements."

"Dès Miami, la quantité totale d’énergie électrique disponible en qualifications a été réduite, tandis que la puissance de recharge automatique en ligne droite a été augmentée, réduisant ainsi le besoin pour les pilotes de pratiquer le lift and coast."

"De plus, la procédure de préparation d’un tour de qualification a été simplifiée, et le comportement du système hybride rendu plus flexible et prévisible. Concernant le départ, il est désormais possible d’utiliser le moteur électrique MGU-K même à basse vitesse pour les voitures en difficulté lors de l’accélération, réduisant ainsi les risques de sécurité."

"Par ailleurs, la sécurité lors des dépassements dans des zones telles que les virages aveugles ou les courtes lignes droites à forte accélération latérale a été renforcée en réduisant la puissance électrique et en limitant la flexibilité de la gestion énergétique."

L’ingénieur explique les difficultés et défis de Miami du point de vue de l’unité de puissance, et précise quel type de circuit est Miami et quelles sont ses caractéristiques les plus distinctives.

"Miami est un circuit urbain de longueur moyenne avec quatre sections à pleine charge entrecoupées de séquences de virages à moyenne et basse vitesse. Du point de vue de la PU et par rapport au règlement 2026, le circuit peut être considéré comme modérément exigeant, tant pour la récupération d’énergie que pour l’importance de l’énergie électrique."

"La partie potentiellement la plus critique est la section allant du virage 7 au virage 17, la longueur des deux lignes droites permet de décharger complètement la batterie et offre des opportunités de dépassement, tandis que la série de virages lents qui les relie est particulièrement exigeante pour la recharge de la batterie et la gestion du turbo."

"Les températures élevées et l’humidité rencontrées en mai font également de Miami un défi pour le refroidissement. Le circuit sollicite énormément le turbocompresseur, qui ne peut plus bénéficier cette année de l’assistance électrique fournie auparavant par le MGU-H."

Bussi explique pourquoi il a travaillé pour Ferrari et pourquoi il le voulait depuis longtemps : "Je suis né et j’ai grandi à Modène et, dès mon plus jeune âge, j’ai développé une passion pour les moteurs, pour la Formule 1 et... pour Ferrari."

"Après l’université, j’avais décidé de poursuivre une carrière académique, mais lors de mon doctorat en 2001, j’ai eu l’opportunité de travailler avec la Scuderia. Cela m’a profondément marqué ; j’ai été fasciné par son haut niveau technique, son esprit d’équipe et son incroyable capacité à se concentrer sur les priorités pour les traiter en un temps record."

"Au moment de décider ’ce que je ferais quand je serais grand’, l’opportunité de rejoindre le groupe que j’avais appris à connaître s’est présentée, et j’ai sauté sur l’occasion sans hésiter. Au cours des vingt dernières années, j’ai occupé divers postes dans la conception des moteurs et des unités de puissance."

"J’ai commencé par le système d’injection, puis j’ai acquis une vaste expérience au sein du groupe de conception du système hybride, pour finalement atteindre mon rôle actuel de coordination des activités de développement de la performance et des stratégies de contrôle."

"La Scuderia est devenue pour moi une seconde famille, avec laquelle j’ai traversé beaucoup d’épreuves, connu de grands succès ainsi que des moments difficiles, mais surtout une famille qui continue de m’inspirer à me dépasser, à évoluer et à faire toujours mieux."