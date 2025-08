Alonso et Stroll marquent 16 points ’surprenants’ d’un coup en Hongrie

Aston Martin F1 a presque maximisé son résultat de la veille en qualifications en Hongrie.

Lors de la course du jour, Fernando Alonso a conservé sa 5e place alors que Lance Stroll a glissé au 7e rang alors qu’il partait derrière son équipier. Le Canadien n’avait en effet pas le rythme excellent de la Sauber F1 de Gabriel Bortoleto.

Avec 16 points en tout, Aston Martin F1 repasse 6e au championnat, devant Sauber et Racing Bulls. Williams a encore 18 points d’avance (70 en tout) à la 5e place.

Pour Alonso, "la course d’aujourd’hui s’est déroulée comme prévu et nous avons optimisé les performances de la voiture ce week-end."

"Toute l’équipe a fait du bon travail et nous sommes heureux d’avoir marqué 16 points. Nous avons dû gérer quelques menaces en course, mais nous avons réussi à les contenir. Notre performance ici est une agréable surprise, mais nous devons analyser tout ce qui s’est passé à Spa et à Budapest afin de mieux comprendre pourquoi nous avons été beaucoup plus rapides ici en Hongrie."

"Je vais profiter de cette courte pause et j’ai hâte de reprendre la course à Zandvoort."

Stroll souligne lui que "ce fut une excellente journée pour l’équipe et un week-end solide du début à la fin."

"Aborder la trêve estivale avec 16 points est une grande source de motivation pour nous. Mais nous avons beaucoup à apprendre de ce week-end, car nous ne comprenons pas encore pleinement pourquoi nous étions plus compétitifs ici."

"Nous devons être en mesure d’utiliser la voiture dans cette fenêtre sur davantage de circuits, car nous voulons atteindre ce niveau de compétitivité avec plus de régularité. Nous verrons comment nous nous en sortirons à Zandvoort après la trêve, car c’est un circuit très différent."