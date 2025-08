Lawson raconte comment il a ’bloqué’ un Verstappen qui ’freine tellement tard’

Liam Lawson a terminé huitième pour la deuxième course consécutive et a inscrit quatre points lors du Grand Prix de Hongrie. Le pilote Racing Bulls a inscrit 16 points lors de trois des quatre dernières courses, sur les 20 qu’il compte au total cette année.

Une marge de progression nette qui se voit par des résultats solides, et qui révèle une constance en progression. Il se félicite notamment d’avoir réussi à bien tenir ses pneus sur les relais de course.

"Une course qui était cool, c’était difficile ici surtout avec les pneus, mais la voiture était bonne ici, surtout en fin de relais, donc c’était cool" a déclaré le Néo-Zélandais, qui explique comment il aurait pu terminer plus haut dans le classement.

"Il aurait fallu que je me qualifie mieux ! Quand on regarde les écarts en qualifications, on avait des problèmes et on a progressé au fil des séances. Mais si on avait réussi plus tôt, on se serait surement qualifiés plus haut. Et le rythme en course était solide."

Suivi comme son ombre par Max Verstappen lors du dernier relais, Lawson analyse comment il a pu garder le quadruple champion du monde derrière lui : "Il freine tellement tard ! C’était la chose que j’ai vue immédiatement dès le départ du relais. Et il n’est jamais parfaitement derrière."

"Aux virages 1 et 2 il était toujours sur des trajectoires différentes, j’essayais de voir son entrée de virage et le bloquer pour lui donner de l’air sale. Il était rapide en début de course, je voyais son rythme, mais ses pneus se sont effondrés. Et j’espérais qu’en le gardant derrière quelques tours de plus, ses pneus s’effondreraient."

Il tire un bilan positif de son début de saison malgré deux courses très compliquées chez Red Bull, notamment parce qu’il a progressé dans plusieurs domaines depuis : "C’était chaotique. Le début a été difficile, la vitesse était bonne la plupart de la saison même si les résultats ne le montraient pas."

"Et au fil des courses, on a trouvé des choses qui me rendaient plus constant et cela a fait la différence récemment. On tire des enseignements des dernières courses et on essaiera de revenir encore plus forts."

Hadjar "a fait le maximum" mais échoue 11e

Isack Hadjar était frustré de terminer 11e à la porte des points, à quelques dixièmes d’Andrea Kimi Antonelli. Il explique comme son équipier que la qualification lui a coûté cher : "Complètement. Ca a démarré hier, j’aurais dû partir plus haut sur la grille."

"Je pars en milieu de peloton, Bearman me passe devant et me bloque tout le premier relais. Après, j’ai fait de mon mieux pour remonter et je me suis bien amusé à dépasser les voitures devant. J’ai donné le maximum pour avoir Antonelli à la fin mais ce n’était pas assez."

Le Français ne pense pas que devoir laisser passer les McLaren qui lui prenaient un tour ait joué un rôle : "C’est dur à savoir, je pense avoir été bon dans le timing avec lequel je les ai laissé passer. Après les drapeaux bleus, j’ai quand même eu une opportunité sur Kimi. On a bien joué le coup mais ça ne voulait pas le faire."

Hadjar s’est plaint d’avoir eu des douleurs en début de course après avoir reçu des graviers, et il s’en agace après la course : "Je ne sais pas ce qu’ils pensent, à mettre des graviers ici. Une voiture qui passe dedans juste devant vous, ça les fait voler, on en prend plein les doigts et plein la tête, ça n’était pas agréable et ça a fait mal sur le moment."