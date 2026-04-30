Hamilton prévient que Ferrari garde son ’déficit’ principal à Miami

Lewis Hamilton est prêt à se battre pour la suite de cette saison 2026 de F1, mais il dément que sa forme mentale et physique soit due à une pause durant laquelle il s’est reposé. Au contraire, le pilote Ferrari assure qu’il a travaillé plus que jamais durant ce mois d’avril.

Visiblement frustré que le mot pause soit utilisé pour qualifier ces semaines sans Grands Prix, le septuple champion du monde a recadré les journalistes présents à Miami en expliquant à quel point il avait été actif depuis la dernière course.

"Ce n’était pas vraiment une pause, c’est étonnant que les gens le voient comme ça, car ça nous a surtout permis de travailler davantage, on était à l’usine chaque semaine, beaucoup d’entraînement avec les physios, de la récupération, beaucoup de sport, je n’a pas pris de temps de repos" a déclaré Hamilton.

Le Britannique a connu des difficultés lors de la dernière épreuve au Japon, mais il pense que le problème est réglé : "Évidemment, lors de la dernière course, je pouvais voir que je manquais de puissance."

"Nous avons fait une analyse approfondie et avons pu comprendre que ce n’était pas le moteur, mais l’ensemble des systèmes, incluant plusieurs éléments qui se sont cumulés pour me faire perdre 8 à 9 dixièmes de puissance en ligne droite."

"Nous avons maîtrisé cela, travaillé dans le simulateur, j’ai été à l’usine chaque semaine, je me suis énormément entraîné et je me sens d’attaque pour ce week-end."

Bien qu’il ait roulé à Monza pour valider le nouveau package d’évolutions lors d’un jour de tournage, Hamilton n’a pas pu apprendre beaucoup d’informations sur la manière dont les modifications réglementaires vont impacter le pilotage des Formule 1. En revanche, il se dit prêt pour une course qui devrait se dérouler sous la pluie.

"Je n’ai rien appris à Monza car il s’agissait d’une journée de tournage promotionnel. J’ai effectué deux jours d’essais sous la pluie à Fiorano, ce qui, je l’espère, me placera dans une position décente s’il pleut dimanche. Mais je pense qu’il a été bénéfique pour tout le monde de prendre du recul et d’analyser les trois dernières courses."

"Tout le monde va faire un pas en avant, nous y compris, mais aussi les autres, donc nous ne verrons peut-être pas de grands changements dans la hiérarchie. De plus, le moteur n’a pas été touché, nous avons donc toujours le même déficit au niveau de l’unité de puissance par rapport à nos rivaux."

"Nous devrons continuer à progresser au fil de la saison pour combler l’écart. Nous avons analysé en profondeur les données des premières courses et passé beaucoup de temps dans le simulateur et à l’usine pour nous assurer d’arriver ici dans une meilleure position."

Interrogé sur ce qu’il attend du règlement revu, il ne pense pas que ce premier plongeon au cœur de la réglementation sera suffisant : "Nous verrons ce week-end si elles sont suffisantes. Il est positif que des efforts soient faits pour s’améliorer."

"Nous avons effectué de nombreux changements et la façon dont nous travaillons ensemble aujourd’hui est la meilleure que j’aie jamais connue. La direction est la bonne et nous devons construire cela, étape par étape. Nous savons que cela prendra du temps, mais je suis convaincu que nous pouvons revenir vers une bonne F1."

"J’imagine qu’ils continueront à les améliorer tout au long de l’année. On verra ce week-end si les modifications apportées... C’est bien de voir qu’ils font des changements. On verra ce week-end si ce sera suffisant. J’ai roulé sur le simulateur et je n’ai pas vraiment senti de grande différence. Ce sera donc intéressant de voir comment cela nous influencera en piste et en qualifications."