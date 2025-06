Verstappen explique ’l’agressivité’ de Red Bull après sa défaite face à Russell

Max Verstappen est parti de la 2e place sur la grille de départ et il a fini la course à la même position au Grand Prix du Canada.

Le pilote Red Bull Racing n’a pas pu inquiéter George Russell pour la victoire, ni au départ, ni sur la stratégie, ni même sur le rythme de course. Il fait toutefois la bonne opération au championnat face aux pilotes McLaren F1.

Pense-t-il avoir loupé une opportunité de gagner en piste ? Pas vraiment, le Néerlandais ayant salué "l’agressivité" de Red Bull avec la stratégie pour tenter de passer la Mercedes F1.

"Non. Pas vraiment, pour être honnête. Lors des deux premiers relais, j’ai eu beaucoup de mal avec les pneus. Trop de dégradation, encore une fois. Du coup, sur le papier on a fait une course assez défensive, pour être honnête, car à deux reprises, Kimi était sur le point de me dépasser, et on a fait un arrêt. Ça a plutôt bien fonctionné pour moi."

"Mais en réalité on a adopté une stratégie très agressive pour tenter de faire bouger les choses. Je crois que lors du dernier arrêt au stand, j’étais un peu inquiet de savoir si j’allais terminer la course de manière compétitive, car avec les pneus durs du deuxième relais, j’étais déjà en difficulté. Du coup, je pense qu’une charge d’essence plus légère a un peu aidé. Mais même si l’écart avec George n’était pas si important, je n’ai jamais vraiment eu l’impression d’avoir le rythme pour faire quoi que ce soit."

"Il s’agissait surtout de regarder dans le rétroviseur, d’essayer de maintenir cet écart, de prendre soin de mes pneus pour ne pas les surmener. Ce n’était pas la course la plus facile, mais je pense que nous l’avons bien gérée en équipe. Nous avons tout optimisé, car, honnêtement, tout au long de la course, je n’ai jamais vraiment eu l’impression de pouvoir conserver la deuxième place. Donc, oui, nous avons fait du bon travail. Je veux dire, tout au long du week-end, je pense que la voiture était raisonnable. Côté stratégie, nous avons fait de notre mieux."

Cela lui donne-t-il confiance pour la suite ?

"J’espère que nous pourrons commencer chaque week-end comme ça, vu mon ressenti avec la voiture, mais globalement, nous avons besoin de plus de performance pour être rapides partout. Je pense aussi que ce week-end a été un peu, je ne dirais pas un week-end de repos, mais McLaren n’était pas aussi forte que d’habitude. Et, bien sûr, nous en avons profité un peu. Mais si nous allons sur tous les autres circuits qui arrivent, nous aurons certainement besoin de plus de performance pour être proches d’eux. Ce week-end a été bon pour nous, mais il nous en faut beaucoup plus pour pouvoir nous battre avec eux sur tout le reste de la saison."

Sent-il tout de même qu’il peut les menacer pour obtenir son 5e titre ?

"Pour être honnête, il y a beaucoup de choses à faire pour ça. Nous devons gagner des courses plus souvent. Et comment y parvenir ? En étant plus compétitifs. C’était un bon week-end, mais encore une fois, pas assez. Comme je l’ai dit, nous avons des moments où nous pouvons peut-être gagner ici ou là, mais il faut juste rendre la voiture plus rapide. Ensuite, nous nous faciliterons la tâche. Nous y travaillons dur avec l’équipe."

"Bien sûr, des évolutions arrivent, mais est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Dans ce monde, ce sont les petites marges qui permettent de meilleurs résultats chaque week-end. Mais ce que McLaren a démontré jusqu’à présent cette saison est tout à fait extraordinaire et difficile à battre. Bon, sur ce week-end, c’est moins bien, mais ils restent largement favoris. Et ils ne seront pas faciles à battre. C’est pouquoi, pour les prochaines courses, nous voulons vraiment améliorer notre voiture."