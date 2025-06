Stella : Si Norris ne s’était pas excusé après ’son erreur de calcul’, ça aurait été différent

McLaren F1 adopte une approche mature, sportive et ouverte face aux affrontements entre ses pilotes, fondée sur une philosophie de compétition loyale.

L’équipe a répété toute l’année qu’elle considérait la question comme une question de savoir quand et non si elle allait devoir gérer un accident entre Norris et Piastri.

C’est dans cet esprit apaisé qu’Andrea Stella, directeur de l’équipe, a abordé la situation.

"Nous ne voulons jamais voir deux McLaren entrer en contact. Cela fait partie de nos principes. Nous l’avons constaté pour la première fois au Canada. Mais c’est simplement le résultat d’une erreur de calcul, d’une erreur de jugement du point de vue de la course, ce qui ne devrait évidemment pas se produire, mais qui fait partie intégrante de la course."

"Et nous avons apprécié que Lando ait immédiatement pris la responsabilité de l’accident et s’est immédiatement excusé auprès de l’équipe. Il est venu s’excuser auprès de moi, en tant que directeur de l’équipe, afin de présenter ses excuses à toute l’équipe."

"Sur ce point, je tiens à être parfaitement clair : je soutiens pleinement Lando. Nous aurons des discussions, et elles pourraient même être difficiles. Mais il ne fait aucun doute que nous soutenons Lando et que nous préserverons la parité et l’égalité entre nos deux pilotes en termes de pilotage chez McLaren."

Mais, Stella l’admet, "la situation aurait été différente si Lando n’avait pas assumé ses responsabilités et présenté ses excuses."

"Dans le feu de l’action, cela ressemble au pire désastre de tous les temps. Mais en réalité, la force des pilotes réside dans une culture forte."

"Cela pourrait avoir un impact sur sa confiance, mais c’est à nous, en tant qu’équipe, de montrer tout notre soutien à Lando."

Norris a répété toute l’année qu’un manque de feeling au niveau du train avant affectait sa capacité à prédire le comportement de la voiture lorsqu’elle était poussée à la limite sur un tour.

Stella a déclaré après les qualifications que Norris avait « tout simplement trop insisté » et a souligné que dans son dernier tour, il était en passe de décrocher la pole avant de frôler le mur au virage sept.

Après la course, on lui a demandé ce qu’ils pourraient faire de plus pour le remettre dans le bon état d’esprit, si c’était bien là le problème. Mais il a déclaré ne pas voir de lien entre les problèmes plus généraux de Norris et l’accident au Canada.

"Pour l’instant, je ne dirais pas que c’est la raison de l’erreur de jugement. Je pense qu’il est trop difficile de corréler ces deux événements."

"Il y aura certainement de bonnes discussions, mais elles auront lieu une fois que nous serons tous reposés et calmes."

"Lando devra lui-même faire preuve de caractère pour surmonter ce genre d’épisode, s’assurer de ne retenir que les bonnes leçons, de ne retenir que ce qui fera de lui un pilote plus fort."

Stella a suggéré que toutes les discussions sur la manière dont ses pilotes devraient s’affronter auraient désormais plus de poids, maintenant qu’un accrochage avait été « vécu » plutôt que simplement « évoqué ».

"Je pense que cela nous rendra plus robustes. En tant qu’équipe et pour chacun de nos deux pilotes, face à ce genre de situations, car les deux McLaren étant proches l’une de l’autre, cela se reproduira."

"Mais il faudra mieux évaluer la distance, car au Canada, en réalité, c’est juste une question de distance entre les deux voitures."

"Il n’y a rien de tel qu’un pilote ait voulu faire une démonstration ; au contraire, la situation dangereuse était plus présente à l’approche de la dernière chicane, lorsqu’ils étaient côte à côte, et j’y ai vu une certaine sagesse."

"Mais après cela… et nous savons qu’avec le DRS, il pourrait y avoir des erreurs d’appréciation, comme nous l’avons déjà constaté par le passé."