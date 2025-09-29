Gasly : Tsunoda doit ’faire abstraction du bruit’ autour de ses performances

Pierre Gasly a donné des conseils à Yuki Tsunoda, avec qui il a fait équipe pendant deux saisons en 2021 et 2022. Le pilote Alpine F1 est triste de voir son ancien équipier en difficulté chez Red Bull, et il détaille les différentes solutions à disposition du Japonais pour s’en sortir.

Selon lui, il est important de trouver les éléments qui redonnent confiance, et qui sont adaptés aux doutes que traverse le pilote, ceux que Tsunoda doit combattre depuis le début de l’année.

"Chaque situation est assez spécifique, et nous la gérons ou la traitons tous de manière différente" a déclaré Gasly. "Je pense que cela dépend de la façon dont vous vous posez la question en tant qu’individu, en tant qu’athlète, de ce qui peut fonctionner ou non pour vous, et du soutien et de l’environnement dont vous avez besoin autour de vous."

"Ce sont des choses dont je parle très ouvertement avec Yuki, évidemment. Nous avons une bonne relation, et je pense qu’en fin de compte, il doit trouver la meilleure façon de se concentrer sur la performance, car la seule chose qui compte dans un sport de compétition, c’est la performance que vous réalisez."

Et le Français de confirmer que Tsunoda doit éviter un maximum de se questionner sur des raisons inutiles : "Vous devez déterminer les limites auxquelles vous êtes confronté, quelles sont vos meilleures chances de montrer vos compétences de la meilleure façon possible."

"Je pense donc que l’essentiel est de faire abstraction du bruit. Évidemment, il y aura toujours beaucoup de discussions, beaucoup de bruit autour de vous. Vous devez trouver un moyen pour que cela ne vous perturbe pas."

"Je pense qu’au bout du compte, il faut simplement se réveiller chaque jour en se demandant : ’comment vais-je m’améliorer dans ce que je fais ?’ Que vous traversiez des moments faciles ou difficiles, c’est la seule question qui vous fera avancer, et j’espère que c’est ce qu’il parviendra à faire jusqu’à la fin de l’année."