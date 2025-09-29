Verstappen conseille aux jeunes pilotes de ’ne pas se focaliser sur la F1’

Max Verstappen a mis en garde les jeunes pilotes contre l’idée de considérer la F1 comme le seul objectif de carrière. Bien qu’il soit quadruple champion du monde en titre, le pilote Red Bull a toujours exprimé son intérêt pour d’autres disciplines du sport automobile.

Vainqueur en GT3 ce week-end dans le championnat NLS, Verstappen encourage ainsi les jeunes talents à rester ouverts à d’autres perspectives que la F1, rappelant qu’il existe de nombreuses autres opportunités pour bâtir une carrière réussie dans le sport automobile.

"Tout dépend de votre état d’esprit en tant que pilote, car si vous avez la F1 en tête et que vous ne voulez pas changer d’avis, vous vous heurtez à un mur" a déclaré le Néerlandais. "Certains pilotes dont je suis proche rêvent tous de la F1."

"Je leur conseille toujours de garder leurs options ouvertes au cas où cela ne marcherait pas, car tout le monde n’a pas toujours cette opportunité, même si vous êtes suffisamment bon. Je pense également qu’avec les courses d’endurance, il y a beaucoup d’opportunités pour faire une belle carrière, et se focaliser aveuglément sur la F1 peut parfois être dangereux."

Verstappen a admis que certains pilotes ont besoin de plus de temps pour réaliser qu’il existe d’autres carrières que la F1 : "Mais je sais aussi que beaucoup de pilotes rêvent d’être ici, donc ce n’est pas facile d’abandonner ce rêve."

"Mais j’ai toujours l’impression qu’une fois qu’un pilote commence à se rendre compte qu’il ne va peut-être pas y arriver, il essaie une voiture GT3 ou autre, une hypercar, et il tombe amoureux de ça aussi. Peut-être qu’il faut parfois un peu plus de temps pour les convaincre de ne pas se focaliser uniquement sur la F1."