Pourquoi Mekies est mieux placé que Horner pour redresser Red Bull Racing

Max Verstappen et le Dr Helmut Marko n’ont pas hésité ces derniers jours à faire l’éloge du travail de Laurent Mekies à la tête de Red Bull Racing.

Le Français a pris la direction de l’équipe autrichienne, basée en Angleterre, il y a deux mois environ. Et son profil d’ingénieur a autant séduit le quadruple champion du monde de F1 que le consultant au sport automobile.

Ces éloges n’ont pas surpris le consultant de Sky Allemagne, Ralf Schumacher, qui appelait dès 2024 à l’éviction de Christian Horner, le directeur historique de Red Bull Racing.

"Christian Horner était quelqu’un qui aimait le sport automobile et qui a fait un excellent travail. Mais c’est surtout un manager. Et je pense que Horner ne saisit pas les difficultés, lorsqu’elles arrivent, aussi rapidement qu’un pur ingénieur."

"Laurent Mekies est techniquement fort et mieux placé pour diriger une équipe dans la F1 actuelle. C’est un grand talent, surtout pour fédérer les gens. Il ne se considère pas si important que ça ; il veut juste que les choses fonctionnent."

"Cela me rappelle un peu Fred Vasseur, qui disait : ’Je ne veux pas être chez Ferrari, je veux gagner avec Ferrari’. C’est exactement l’attitude de Mekies. Il adore ça, et maintenant, bien sûr, il a une excellente opportunité."

Schumacher estime également qu’il est essentiel que Mekies et Verstappen puissent collaborer sur le plan technique.

"Lorsqu’on lui présente quelque chose, il peut immédiatement dire : ’Ça a l’air bien, mais il faut encore aller dans telle ou telle direction’. Et il peut faire le tour de la question cinq fois, voire huit fois, selon la structure, pour que la direction décidée soit celle qui soit prise. En accord avec les pilotes, Max surtout."

Schumacher a ajouté que les troubles internes chez Red Bull signifiaient qu’il était déjà trop tard pour que Verstappen puisse rivaliser en 2025 avec McLaren.

"Je pense que Red Bull a passé trop de temps à gérer les problèmes internes. Mais ils ont résolu le problème Horner."

"Mekies est un pionnier d’une nouvelle génération de directeurs d’équipe, dotés d’une formation principalement technique. Et je pense que c’est très important."

"Il est désormais extrêmement important pour un décideur en Formule 1 de maîtriser non seulement la politique de l’entreprise, mais aussi les aspects techniques. C’est la seule façon de réunir au sein d’une équipe des personnes qui s’intègrent bien. Être un simple manager ne suffit plus."