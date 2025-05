Tsunoda explique pourquoi il est moins ’facile’ de piloter la Red Bull

Yuki Tsunoda a expliqué à Monaco pourquoi il n’a pas encore réussi à parfaitement s’adapter à la Red Bull RB21. Moins perdu à son volant que Liam Lawson avant lui, le Japonais est toutefois loin de Max Verstappen, et il s’est distingué samedi dernier à Imola par un énorme accident après une perte de contrôle soudaine.

"Je pense que cela vient du fait que je n’ai pas de mémoire musculaire lorsque je conduis la voiture" a déclaré Tsunoda. "Quand j’étais chez Racing Bulls, si je perdais le contrôle de la voiture, c’était super facile de réagir. Je n’avais pas à penser à quoi que ce soit pour réagir. Mais jusqu’à présent, il y a encore des mouvements imprévisibles."

"Et, oui, ce sont des choses qui viennent avec l’expérience, je suppose. Ce n’est pas la première fois que j’avais cette approche. Je l’ai fait plusieurs années et je n’ai jamais eu de crash sur un tour rapide avec la VCARB. Cela me permet de comprendre à quel point je ne connais pas la limite de cette voiture."

Après une belle remontée en course jusqu’à la dixième place, il reconnait qu’il aurait pu signer un bon résultat : "Je ne sais pas ce qui était possible pour être honnête. Jusqu’aux EL2, le rythme était assez bon, j’étais assez proche de Max, mais les EL3 ont été chaotiques, donc il est difficile de dire où j’aurais pu finir."

"Le rythme était vraiment bon, donc je pense que ce n’était pas impossible, et Max a gagné. L’accident n’a certainement pas aidé à l’apprentissage, et j’ai reconnu que je ne comprenais pas tout sur la voiture. Je me souviens encore de chaque instant du virage, et c’est un mouvement très inattendu, ce qui est la première fois que je fais ce genre d’expérience."

"Parfois, il faut prendre du recul et retrouver progressivement la confiance, parce qu’il est facile de se mettre trop de pression, alors je dois me remettre en question, mais j’étais heureux de pouvoir retrouver la confiance en course. Mes progrès se poursuivent, mais il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration."

Le Japonais sera prudent sur le circuit de Monaco, mais il l’apprécie énormément : "J’aime ce circuit, j’ai des bons souvenirs des années précédentes avec de bons résultats. J’ai de la confiance, je suis dans une nouvelle équipe et la voiture se comporte différemment donc je devrai être plus prudent que d’habitude. Mais aucun pilote ne sera à 100 % dès les Essais Libres 1."