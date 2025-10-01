Verstappen décrit une RB21 ’plus stable’ qui aide aussi Tsunoda

Red Bull Racing a beaucoup progressé ces dernières semaines, juste avant et après la pause estivale de cette saison 2025, qui pourrait tout de même s’achever sans aucun titre mondial pour la première fois depuis 2020.

Avec l’arrivée de Laurent Mekies en tant que directeur d’équipe, de nouvelles approches en termes d’ingénierie piste et de réglages ont aussi été adoptées.

Elles ont d’ailleurs été saluées par Max Verstappen, qui estime aujourd’hui qu’un réglage de base plus stable de la RB21, la monoplace de Red Bull Racing, pourrait bien aider sur cette fin de saison à récolter de nouveaux très bons résultats... mais aussi remettre le 2e pilote, Yuki Tsunoda, dans le coup.

Depuis sa promotion à la troisième course de la saison, Tsunoda a connu des difficultés au sein de l’équipe mais ses progrès ont été manifestes depuis la rentrée. Red Bull a introduit un nouveau plancher, pour Verstappen d’abord, et lorsque le Japonais a pu en bénéficier, c’est tout de suite allé mieux.

"C’est difficile de donner les raisons qui rendaient la RB21 si difficile à piloter avant. Tout au long de la saison, nous avons un peu hésité entre différentes configurations, mais j’ai l’impression que nous commençons maintenant à obtenir un comportement plus stable de la voiture."

"J’espère que cela aidera les deux pilotes, Yuki et moi, car il n’est pas toujours facile de prendre le volant d’une F1 imprévisible ou qui ne répond pas comme on le souhaite. Depuis quelques courses, cela va mieux clairement."

"Ensuite, avec un peloton aussi serré, un ou deux dixièmes peuvent faire la différence entre passer en Q2 ou être éliminé en Q1. Le peloton est très, très compétitif en ce moment."

"J’espère donc que notre F1 sera plus stable encore lors des prochaines courses, ce qui aidera les deux pilotes."

De quoi ennuyer les pilotes McLaren F1 pour le titre ?

"Nous allons tout faire pour mais l’objectif premier à ce stade est de continuer à comprendre car cela va nous servir. Et si on peut gagner d’autres courses, bien évidemment, nous essayerons de le faire."

"Le championnat est encore loin pour moi. Sans coup de pouce du destin, Oscar et Lando ont encore trop d’avance sur moi. Mais comme nous le disons toujours, nous n’abandonnons pas."