Verstappen conseille à Antonelli de mettre son rêve de GT entre parenthèses

Malgré un week-end compliqué sur le plan sportif, Max Verstappen a retrouvé le sourire à Shanghai en évoquant la percée de Kimi Antonelli, auteur de sa première pole position et de sa première victoire en Formule 1. Les deux pilotes entretiennent une relation amicale qui dépasse largement le cadre du paddock.

Interrogé par Viaplay sur la lancée de l’Italien de 19 ans, Verstappen n’a pas caché sa satisfaction.

"Ce sont bien sûr des moments très beaux," a-t-il déclaré à propos des premières poles et des premières victoires dans la carrière d’un pilote de F1.

"Je suis très heureux pour lui. Je pense qu’une pression énorme tombe des épaules quand on gagne sa première course. Et ce ne sera certainement pas la dernière."

Dimanche, Antonelli - encore très jeune d’apparence - n’a pas pu retenir ses larmes avant et sur le podium après ce premier succès marquant. Au fil des week-ends de course, il a noué une relation de confiance avec le quadruple champion du monde.

Selon Verstappen, le jeune pilote italien vient régulièrement lui poser des questions durant les week-ends de Grand Prix... mais pas uniquement à propos de la Formule 1.

"Il est aussi très enthousiaste à propos de mon programme GT3," a souri le Néerlandais.

Le rêve d’Antonelli s’explique aussi par ses racines familiales : son père dirige sa propre équipe GT. Le jeune pilote s’est même mis en tête de partager un jour une voiture avec Verstappen, idéalement une Mercedes décorée d’autocollants Red Bull.

"Il veut vraiment courir avec moi pour qu’il accepte tous ces taureaux rouges sur la voiture," a raconté Verstappen en riant.

Le champion du monde tempère toutefois cet enthousiasme et conseille à son cadet de rester concentré sur sa carrière actuelle.

"On verra dans le futur. Pour l’instant, il doit se concentrer sur la Formule 1. Sa voiture va comme une balle, donc il peut gagner beaucoup cette saison. Nous aurons encore largement le temps de faire d’autres choses."

Si Verstappen invite Antonelli à patienter avant de se lancer dans l’endurance, lui-même ne compte pas attendre longtemps avant de reprendre le volant ailleurs que sur les circuits de F1.

Il va se rendre directement sur la mythique Nordschleife avant le Grand Prix du Japon à Suzuka. Le Néerlandais participera à une manche de la série d’endurance allemande, reprogrammée spécialement pour lui.

"Nous partons pour la Nordschleife jeudi soir," a-t-il expliqué avec enthousiasme.

"Vendredi, nous ferons des essais. Nous voulons tester certaines choses et je veux moi-même me remettre dans le rythme avec cette voiture."

L’objectif sera également de préparer au mieux la grande échéance de la saison d’endurance.

"En course, nous voulons acquérir de l’expérience et mettre la voiture dans la meilleure fenêtre possible pour la course des 24 heures en mai."