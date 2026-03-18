Aston Martin F1 demande aux médias de modérer leurs questions à Alonso et Stroll

En pleine tourmente sportive, Aston Martin F1 appelle à davantage de retenue dans le traitement médiatique de ses pilotes. Son responsable des opérations en piste, Mike Krack, a en effet lancé un message clair aux médias concernant les questions jugées "inappropriées" adressées à Fernando Alonso et Lance Stroll.

Alors que l’écurie traverse un début de saison compliqué en Formule 1, notamment en raison d’un manque de performance et de fiabilité lié à son groupe propulseur Honda, la pression médiatique s’est accentuée autour de l’équipe et de ses pilotes.

En l’absence d’Adrian Newey dans le garage lors du Grand Prix de Chine - ce qui ne change rien à son silence habituel envers la presse même lorsqu’il est présent - ce sont Alonso et Stroll qui se sont retrouvés le plus souvent en première ligne face aux journalistes. Conformément aux obligations réglementaires, ils doivent répondre aux médias à plusieurs reprises durant le week-end, du jeudi au dimanche.

Ils ont ainsi été interrogés sur de nombreux sujets sensibles, notamment les vibrations du moteur Honda, que Newey a lui-même décrites comme potentiellement capables de provoquer des lésions nerveuses permanentes en cas d’exposition prolongée.

Ces problèmes ont eu des conséquences directes en course. Fernando Alonso a été contraint à l’abandon en Chine en raison de douleurs liées aux vibrations. Des images embarquées ont montré le double champion du monde retirant ses mains du volant dans les lignes droites pour les secouer, tentant d’atténuer la douleur et de retrouver des sensations dans ses doigts.

La course s’est conclue par un double abandon pour Aston Martin, Stroll ayant lui aussi été contraint de renoncer. Dans ce contexte, Mike Krack a tenu à rappeler la réalité humaine derrière la performance sportive.

"Je suis content que vous posiez cette question, parce que pour les pilotes, c’est le plus difficile," a-t-il déclaré.

"C’est aussi une forme de demande que je vous adresse [aux médias], car les pilotes ne peuvent rien faire. Ils sont surexposés et ce sont eux qui reçoivent les questions."

Le dirigeant a également évoqué les critiques entourant les réponses très brèves de Lance Stroll.

"Ils reçoivent des questions controversées, et j’ai entendu que samedi, Lance ne répondait pas vraiment. Nous devons comprendre cette situation."

"C’est une compétition sportive, c’est émotionnel, et nous faisons cela pour ces émotions. Nous ne voulons pas nous battre en fond de grille, donc ils y mettent énormément d’énergie."

Il appelle ainsi à davantage de discernement dans certaines interrogations.

"Ils reçoivent souvent des questions qui ne sont pas appropriées. Vous pouvez dire qu’ils sont des professionnels, mais ce sont aussi des êtres humains. Alors s’il vous plaît, aidez-nous à faire passer ce message."

"C’est difficile en ce moment, mais si nous faisons preuve d’un peu plus de considération envers les pilotes, cela aidera tout le monde."