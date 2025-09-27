Verstappen bat le record de la Nordschleife et se qualifie 3e en GT3

Max Verstappen a lancé de belle manière son week-end sur la Nordschleife avec un record du tour hier et une qualification en 3e position sur la grille ce matin.

Cela a commencé hier, où il a réalisé un temps incroyablement rapide lors des essais du vendredi, avant ses débuts officiels en catégorie GT3, battant son propre record.

Le pilote Red Bull était de retour en piste avec la Ferrari 296 GT3, la même machine qu’il utilisait il y a quelques mois sous le pseudonyme de « Franz Hermann », où il avait réalisé un tour en 7 min 48 s.

Verstappen a amélioré ce record de trois secondes, avec un chrono de 7 min 45 s sur le circuit allemand, un nouveau record du tour en GT3.

Bien que ces temps restent non vérifiés en raison de l’absence de chronométrage officiel lors de la séance d’essais, les chiffres enregistrés manuellement suggèrent que le Néerlandais a battu son propre record.

Le temps de piste de vendredi a permis à Verstappen de gagner un précieux kilométrage supplémentaire avant les essais de ce samedi, lui permettant de continuer à se familiariser avec la 296 GT3 sur le circuit de 25 kilomètres.

Et pour les qualifications, dans des conditions délicates, Max Verstappen a décroché la troisième place sur la grille pour ses débuts sur la Nordschleife, lors de la neuvième manche des NLS Series.

Les qualifications ont été reportées d’une demi-heure en raison d’un épais brouillard, avant de finalement débuter sur un circuit parfois humide.

Les conditions n’ont pas perturbé le quadruple champion du monde, qui, en pneus pluie, a signé un temps de 8’46’’694 dès son premier tour, s’adjugeant ainsi la pole position provisoire.

Le premier tour chronométré de Verstappen lui a permis de devancer son plus proche concurrent dans la même catégorie de 24 secondes, avant que l’écart ne se réduise à 11 secondes peu après.

Alors que le peloton commençait à se rapprocher du premier tour du pilote Red Bull, le Néerlandais a amélioré son chrono en 8’37’’818, lui donnant 20 secondes d’avance.

À mi-parcours des qualifications, Verstappen est passé des pneus pluie aux pneus slicks, mais trop tard par rapport à d’autres pilotes de sa catégorie qui l’avaient déjà fait auparavant.

Mauvais pari au final, le pilote Red Bull a eu moins de temps sur le composé qui restait à privilégier, le désavantageant dans la lutte pour la pole.

La pole a finalement été remportée par l’Aston Martin n°34 de Walkenhorst Motorsport, avec un temps de 8’06’’057.

Verstappen était toutefois à trois secondes seulement, ce qui lui a permis de terminer troisième sur la grille malgré un trafic important dans son dernier tour.

"En fait, ça s’est très bien passé avec les intermédiaires, la voiture fonctionnait à merveille," a déclaré le Néerlandais.

"Cependant, alors que la piste séchait et que la transition vers les slicks s’opérait, ce n’est pas facile de bien chronométrer son run ici. Dans mon dernier tour, j’ai rencontré beaucoup trop de trafic pour faire un bon tour."

"Mais tout se passe très bien. Les pneus sont bons, donc je pense que normalement, en course, tout devrait encore être possible."

La course débutera à midi et durera 4 heures.