Verstappen remporte sa première course en GT3 sur la Nordschleife

Il l’a fait ! Max Verstappen a remporté une victoire éclatante au volant de sa Ferrari 296 GT3 au Nürburgring, en compagnie de son équipier Chris Lulham.

Après s’être qualifié en troisième position lors d’une séance de qualification brumeuse et pluvieuse, Verstappen a pris le départ de la course de quatre heures autour du « Green Hell » au volant de la voiture n°31 et a immédiatement pris la tête !

Sur le départ lancé, le quadruple champion du monde a pris une avance qu’il n’allait plus jamais perdre, augmentant progressivement son avantage sur la Ford Mustang n°6, dont l’équipage comprenait le pilote Frank Stippler, un véritable spécialiste de la Nordschleife.

Verstappen est resté au volant de la n°31 pendant deux heures, effectuant les deux premiers relais, avant de passer le relais à son équipier chez Verstappen.com Racing, Lulham, pour les deux dernières heures.

L’avance de Verstappen avait atteint 1min10 s avant qu’il ne passe le relais à Lulham, qui a perdu un peu de temps lors de son relais en raison de plusieurs drapeaux jaunes et zones de ralentissement.

Au final, la course de 28 tours a été remportée par Verstappen et Lulham avec plus de 20 secondes d’avance, Verstappen remportant ainsi sa première victoire en GT3.

La deuxième place est revenue à la Ford Mustang n°9, pilotée notamment par le Britannique Jann Mardenborough, qui courait pour la première fois au Nürburgring depuis un accident survenu en 2015, dans lequel un spectateur avait trouvé la mort après que sa voiture eut décollé et percuté une barrière de sécurité.

A l’arrivée, Verstappen était évidemment ravi et a clairement exprimé son désir de participer aux 24 Heures du Nürburgring, qui se dérouleront en mai 2026, entre les Grands Prix de F1 de Miami et du Canada.

"Les relais étaient excellents ; la voiture a de nouveau parfaitement fonctionné sur le sec. Je le savais déjà en qualifications, avec un peu de malchance, bien sûr, mais en course, oui, tout s’est bien passé avec le trafic. Je ne pense pas qu’il y ait eu d’erreurs majeures lors des deux relais. Donc, oui, bien sûr, gagner ici, pour la première fois, c’est génial."

"En fin de compte, bien sûr, j’aimerais beaucoup participer à la course de 24 heures. Si cela se produit l’année prochaine, je vous le dirais, mais bien sûr, nous avons encore besoin d’expérience. C’est comme ça. J’espère faire plus de courses l’année prochaine également en NLS."

Cette première victoire en NLS intervient une semaine après sa victoire en F1 au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Il sera de retour en F1 le week-end prochain au Grand Prix de Singapour, où il cherchera à consolider ses récentes victoires consécutives et à conserver ses chances de titre.