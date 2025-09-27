Mercedes F1 ’assume une partie de la responsabilité’ des difficultés d’Antonelli

Andrea Kimi Antonelli connait une période compliquée, mais il y a aussi des circonstances atténuantes dans les difficultés qu’il rencontre. Le pilote Mercedes F1 a en effet été perturbé par des problèmes de simulateur au moment de se préparer pour le Grand Prix d’Italie.

Désormais, son équipe doit l’accompagner pour qu’il rebondisse et qu’il ne cède pas à la pression, comme l’explique le directeur de l’ingénierie en piste du team, Andrew Shovlin.

"À Zandvoort, il est venu pour une séance sur simulateur, mais nous avons rencontré quelques problèmes qui l’ont empêché de se préparer correctement" a expliqué Shovlin. "Il a ensuite commis une erreur lors des EL1. Je pense que nous devons assumer une partie de la responsabilité, car nous n’avons pas pu effectuer la préparation habituelle."

"Il était avec nous avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan et a fait une très grosse journée, parcourant deux ou trois distances de course ou un kilométrage équivalent pour se préparer ici. Il nous a suffisamment montré au début de la saison pour confirmer nos attentes quant à son talent pour la F1 et Mercedes."

"Mais il ne fait aucun doute qu’après une série de mauvaises performances et sans marquer de points au même rythme que George, la pression monte. Et nous devons simplement l’aider à gérer cette pression. Nous avons beaucoup travaillé sur le développement avec Kimi."

"Il peut être difficile de savoir d’où viendront les problèmes. Sera-ce un problème au départ de la course ? Sera-ce une erreur lors des qualifications qui vous mettra sous pression ? Sera-ce la perte d’une séance d’essais libres parce que vous êtes sorti de la piste ? On ne peut pas vraiment prédire ces choses-là."

"Nous travaillons constamment avec lui. Nous avons récemment intensifié nos préparatifs. Nous essayons différentes choses pour nous préparer aux week-ends de course, nous nous lançons dans les courses restantes et nous continuerons à faire le point jusqu’à ce que nous trouvions la bonne formule."

Shovlin regrette que la nouvelle suspension ait apparemment coûté en performance et en confiance à Antonelli, mais il rappelle que le pilote italien a signé très rapidement de bons résultats et confirme que Mercedes n’a pas oublié cela.

"Nous sommes convaincus que la nouvelle suspension arrière rendait la voiture difficile à piloter. Elle améliorait les performances sur certains circuits très spécifiques, comme celui de Montréal. Mais elle causait plus de problèmes qu’elle n’en résolvait sur des circuits comme ceux d’Autriche et de Silverstone."

"C’est donc quelque chose qui aura certainement aidé les deux pilotes. C’était sans doute déroutant pour Kimi, et en tant que jeune pilote, c’est difficile. Mais pour résumer, si l’on regarde les premières courses, il a accumulé presque tous ses points dans cette première partie de saison."

"Et il a été bien meilleur que prévu à bien des égards. On sait toujours, lorsqu’on fait entrer un pilote en F1 aussi rapidement, qu’il y aura des obstacles sur le chemin. Et au cours de la saison européenne, il a eu plus de mal à se qualifier. Mais pour nous, on peut toujours se référer à la première partie de la saison ; on ne parle pas d’une seule course où il a eu de la chance."

"On parle de bonnes performances en qualifications, de performances extrêmement solides en course, d’une très bonne gestion d’une course sous la pluie à Melbourne pour terminer quatrième. Et on doit juste travailler avec lui pour essayer de retrouver le niveau de confort qu’il avait dans la voiture."