Verstappen a dû se ’contenter’ de la 4e place au Sprint du Qatar

Max Verstappen a terminé quatrième du Sprint F1 au Qatar après un bon départ qui l’a vu dépasser d’abord Fernando Alonso, puis Yuki Tsunoda. Très proche de Lando Norris dans les premiers tours, il n’a pas réussi à le dépasser et a ensuite décroché, boucle après boucle.

S’il perd un point sur son rival au championnat, il reste en lice pour le titre mondial, mais le pilote Red Bull espère réussir une meilleure deuxième partie de week-end, lui qui a connu beaucoup de rebonds et de talonnage de sa voiture.

"Ça a été difficile jusqu’à présent. Le départ s’est bien passé, bien sûr, et j’ai poussé un peu plus que les pilotes devant moi pendant les trois premiers tours pour essayer de me créer une opportunité, sachant que les dépassements étaient difficiles" a déclaré Verstappen.

"Mais après ça, on se retrouve face aux mêmes problèmes, et plus les pneus s’usent, plus on ressent ce genre de difficultés. Cela nous a également empêchés de les suivre, j’ai donc dû me contenter de faire ma propre course."

Le Néerlandais confirme les priorités avant la qualification et la course : "Nous devons travailler là-dessus. Nous devons essayer de nous débarrasser des rebonds, des sauts et du sous-virage en général dans les longs virages, c’est encore un gros problème."

Yuki Tsunoda a signé possiblement sa meilleure performance de l’année. Qualifié cinquième, le Japonais a pris un départ impressionnant, allant menacer Fernando Alonso, qu’il a ensuite passé, et même Lando Norris.

Repoussé au cinquième rang par Verstappen, il a ensuite écopé de cinq secondes de pénalité pour avoir dépassé les limites de piste. Heureusement pour lui, Andrea Kimi Antonelli a eu la même sanction et n’en a pas profité, lui permettant de conserver sa cinquième position à l’arrivée.

"J’aurais probablement dû y aller" admet-il au sujet de son départ face à Norris. "Mais en même temps, je ne voulais pas vraiment le faire. En tant qu’équipe, Max a également pris un bon départ, j’ai pu le laisser passer assez tôt avant le virage 4, je suis heureux d’avoir pu aider Max à ce moment-là."