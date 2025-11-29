Sixième du Sprint, Antonelli continue de ’trouver la limite’ au Qatar

Andrea Kimi Antonelli a inscrit trois points de plus au championnat en terminant sixième du Sprint au Grand Prix du Qatar. Le pilote Mercedes F1 a réussi un dépassement sur Fernando Alonso et avait dépassé Yuki Tsunoda sur tapis vert avant d’être lui-même pénalisé pour la même raison.

En effet, les deux hommes ont dépassé les limites de piste, et le Japonais a été pénalisé avant l’arrivée, tandis que l’Italien l’a été après. Mais ce qu’il a jugé difficile, c’est de rouler si vite dans les turbulences des voitures devant lui.

"C’était très piégeux, rouler dans l’air sale est toujours difficile, surtout sur un circuit comme ça avec des vitesses très élevées, c’est très difficile" a déclaré Antonelli, qui est satisfait de son rythme sur les longs relais.

"Je pense que globalement, j’ai fait de mon mieux, le rythme en fin de Sprint était plutôt bon. Je dois juste faire une meilleure qualification afin d’être en mesure de prendre le départ plus haut sur la grille."

Le jeune pilote révèle à quel point la piste de Losail présente de l’adhérence, au point qu’il n’a pas réussi à trouver la limite hier, estimant avoir toujours été en dessous de celle-ci. Cela laisse imaginer à quel point ces monoplaces peuvent aller vite sur le tracé qatari, et l’Italien en a profité pour mieux le comprendre en ce début de deuxième journée.

"Hier, j’ai expérimenté un grip que je n’avais jamais ressenti, la limite était tellement élevée qu’il était difficile de comprendre à quel point je pouvais encore plus attaquer. J’ai beaucoup appris hier, et aujourd’hui aussi. En dépit du fait que c’était un Sprint, le rythme était très élevé et j’ai appris des choses pour la qualification."