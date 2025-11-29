’C’est brutal’ : Russell est fatigué après sa 2e place au Sprint du Qatar

George Russell a terminé deuxième du Sprint au Qatar, après avoir tenu entre les deux pilotes McLaren F1 tout au long des 19 tours de course. Le pensionnaire de l’équipe Mercedes se félicite de ce résultat, lui qui a failli battre Oscar Piastri pour la pole position hier.

Il reconnait que les pilotes McLaren étaient très rapides et il admet qu’il était compliqué de suivre, surtout en fin de course, avec des pneus qui ont perdu en performance. La fatigue se fait présente, comme il le confirme.

"C’était une bonne course, je suis content de terminer deuxième car ces gars sont très rapides, mais les derniers tours étaient difficiles. Le circuit est amusant mais il est brutal pour les voitures et pour les pilotes" a déclaré Russell, qui va faire attention à son niveau d’énergie.

"Je vais essayer de me reposer autant que possible, c’est brutal. On a l’impression de prendre 5 G pendant une éternité dans ce triple virage à droite, mais c’est amusant."