Vasseur et Ferrari agacés par le dossier de l’ingénieur de course d’Hamilton

Fred Vasseur a tenu à calmer fermement les débats autour du futur ingénieur de course de Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors que le Britannique a récemment exprimé ses inquiétudes quant à un changement en cours de saison, le directeur de la Scuderia appelle clairement à tourner la page de ce sujet.

La polémique est née après les essais de pré-saison à Bahreïn, où Lewis Hamilton a reconnu que l’arrivée tardive d’un nouvel ingénieur de course pourrait être "préjudiciable" à ses ambitions pour la saison 2026. Une déclaration qui a rapidement suscité des interprétations, certains y voyant déjà une manière de se couvrir après une année 2025 particulièrement compliquée.

Pour la première fois de sa carrière, le septuple champion du monde n’a décroché aucun podium sur l’ensemble d’une saison. Sa première année sous les couleurs de Ferrari a été marquée par des échanges parfois tendus avec son ingénieur de course Riccardo Adami, ancien collaborateur de Sebastian Vettel puis de Carlos Sainz.

La Scuderia a officialisé le mois dernier la réorganisation de son encadrement technique : Riccardo Adami a été repositionné en interne, tandis que Lewis Hamilton travaillera avec un nouvel ingénieur de course à partir de 2026. Selon les informations du paddock, Cedric Michel-Grosjean, ancien ingénieur performance de piste d’Oscar Piastri chez McLaren, est pressenti pour occuper ce rôle à plein temps.

Toutefois, Michel-Grosjean, actuellement en pause professionnelle après avoir quitté McLaren fin 2025, ne devrait pas rejoindre Ferrari avant plusieurs semaines. En attendant, Hamilton est encadré lors des essais par Carlo Santi, ancien ingénieur de course de Kimi Räikkönen.

Interrogé à Bahreïn, Hamilton a confirmé que son ingénieur changerait de nouveau "après quelques courses" en début de saison, reconnaissant que la situation pouvait être "préjudiciable".

"Je vais essayer de faire du mieux que je peux."

Ces propos ont alimenté l’idée selon laquelle le Britannique chercherait déjà des circonstances atténuantes avant même le lancement de la saison, dans la foulée de la pire année de sa carrière.

Une lecture que Fred Vasseur réfute catégoriquement. Le patron de Ferrari insiste sur l’état d’esprit positif de son pilote.

"Ce n’est pas exactement la discussion que nous avons eue. Je pense que la collaboration entre l’équipe et Lewis sur le muret des stands est très bonne. À Bahreïn, j’ai vu un Hamilton confiant, avec une très bonne attitude."

Vasseur poursuit en soulignant l’engagement du Britannique.

"Ce n’est pas qu’il n’était pas impliqué, mais il est très confiant et très ouvert à la relation. Mon ressenti est très positif et nous allons continuer à progresser. L’état d’esprit, c’est d’essayer de faire un meilleur travail demain qu’aujourd’hui."

"S’il y a des domaines où nous pouvons nous améliorer, je continuerai à pousser dans ce sens, mais Lewis est dans un très bon état d’esprit."

Quelques minutes plus tard, alors qu’une nouvelle question sur le changement d’ingénieur de course de Hamilton était formulée, Fred Vasseur a cette fois coupé court, visiblement agacé.

"S’il vous plaît, arrêtez avec cette histoire !"

"Si vous regardez le paddock des 22 voitures, il y a environ six ou sept nouveaux ingénieurs chaque année, et c’est pareil pour les directeurs d’équipe. Avec Toto Wolff, je suis probablement l’un des plus anciens et des plus expérimentés."

"On change trois ou quatre directeurs d’équipe chaque année et ce n’est pas la fin d’une écurie. Aujourd’hui, une équipe de F1, c’est environ 1 500 personnes. Ce n’est pas une question d’un seul ingénieur de course."

Et de conclure avec un rappel fondamental : "La personne que vous voyez sur le muret dirige une équipe entière qui travaille sur la voiture. En F1, tout est une question d’équipe. Ce n’est jamais une histoire individuelle."