’Personne n’est satisfait’ : Ocon répond sans détour à Komatsu

Esteban Ocon n’a pas cherché à esquiver l’analyse sans détour formulée par son patron chez Haas F1, Ayao Komatsu, au sujet de sa saison 2025 en Formule 1. Le Français a reconnu qu’il ne s’était pas étonné des propos tenus par le Japonais, qui avait admis la semaine passée que l’écurie en attendait plus de son pilote lors de sa première année avec l’équipe américaine.

Komatsu avait notamment affirmé que "personne n’est satisfait du résultat sportif d’Esteban" en 2025, une saison conclue à la 15e place du championnat. Un total inférieur à celui de son équipier débutant Oliver Bearman, qui a également dominé Ocon en qualifications.

La saison d’Ocon s’est révélée irrégulière tandis que Bearman affichait une progression constante, culminant avec une quatrième place remarquée au Mexique.

Interrogé lors des essais à Bahreïn, Ocon a expliqué comprendre pleinement l’analyse de son directeur d’équipe, d’autant plus que celui-ci n’a pas rejeté l’entière responsabilité sur ses épaules.

"Ce n’était pas vraiment une surprise de voir les commentaires d’Ayao", a déclaré Ocon. "Nous avons beaucoup discuté pendant l’hiver, et évidemment, ça a été une saison en dents de scie pour toute l’équipe. Ça n’a pas été simple. Mais quand on lit l’article en entier, on voit aussi que l’équipe a pris sa part de responsabilité - Ayao a dit que c’était du 50-50."

Une partie des difficultés rencontrées par le Français provenaitt de son manque de confiance dans le comportement de la VF-25, en particulier au freinage. Ocon estime que ces problèmes lui étaient largement spécifiques.

"Je l’ai dit de nombreuses fois l’an dernier, pendant 12, 13, 14 courses : j’avais ce problème de blocage de l’avant, ce problème d’instabilité. C’était quelque chose de très différent de l’autre côté du garage."

Le Normand insiste sur le fait qu’il ne s’agissait ni d’un problème de confiance ni d’un style de pilotage inadapté.

"Ce n’était pas une question de confiance ou simplement de ne pas réussir à conduire d’une certaine manière. La pression sur les freins était similaire, les conditions étaient similaires sur les deux voitures, ça bloquait pour moi, pas de l’autre côté."

Ocon estime néanmoins que son redressement lors du dernier Grand Prix de la saison a rappelé ce dont il est encore capable. En grande difficulté, au point de dire qu’il s’était "senti comme un rookie", le Français a vu la situation se transformer après des changements de réglages à Abu Dhabi, lui permettant d’atteindre la Q3, de devancer Bearman en qualifications et de gagner une place en course pour terminer septième.

"C’était le cas jusqu’au vendredi à Abu Dhabi. Quoi que nous ayons changé à Abu Dhabi, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça reste interne, mais quoi que nous ayons fait, soudainement la voiture est revenue à la vie."

"Le vendredi, j’étais à une demi-seconde de là où je devais être, puis le samedi matin, nous avons performé comme nous le devions. Une super Q3, une septième place en course, ce qui correspondait à ce dont nous avions besoin toute la saison."

Le Français conclut en appelant à un effort collectif pour tourner la page.

"Nous travaillons tous ensemble, en essayant toujours de faire de notre mieux. Il y a des choses que nous avons manquées en tant qu’équipe, globalement, et que nous aurions dû mieux faire. Je m’attends à ce que nous corrigions tout cela cette année et que nous laissions, évidemment, l’an dernier derrière nous."